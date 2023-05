Buscaba a su perra y la encontró mutilada: “No sé quién puede tener tanto odio”

Un acto de crueldad ocurrió a la ciudad de La Plata, donde una perra fue brutalmente asesinada. India fue encontrada en condiciones espantosas, presentando cortes de cuchilla, una herida en su cuello que indica degollamiento y la amputación de una de sus patas. La mamá de corazón de India, una perra de raza Weimaraner, había reportado su desaparición luego de que el animal se escapara de su hogar en el barrio Altos de San Lorenzo alrededor de las 20 h del jueves.

Preocupados por su bienestar, realizaron una exhaustiva búsqueda hasta que finalmente hallaron a su querida mascota sin vida, tirada en la esquina de 137 y 72, en un estado de mutilación tan horrendo que generó repudio y consternación.



Ante este cruel acto de violencia hacia un animal indefenso, la joven presentó una denuncia penal. Asimismo, les pidió a los vecinos del barrio o cualquier persona que pueda tener información relevante y que haya presenciado algo sospechoso en la zona que se comunique con la policía.

“No sé quién puede tener tanta crueldad y veneno en su corazón. Lo que hicieron con India no tiene perdón. La mataron, la descuartizaron. Es pura maldad”, expresó Magalí, su dueña, a través de las redes sociales.



“La encontramos de la forma más horrorosa que se puede encontrar. La perra tiene cortes de cuchilla. La degollaron y le cortaron su pata, tiene marcas de cuchilla. No puedo entender cómo puede haber gente así. Ya hicimos la denuncia y si alguien tiene información, vio algo, hay algún vecino que tenga cámaras por ahí, por favor le pido que me avise. Y tengan mucho cuidado porque hay un asesino en el barrio”, añadió. (TN)