No se reportaron detenciones por crimen del hombre que fue ultimado de un golpe

Tras dos allanamientos en Conscripto Bernardi, no se reportaron detenciones por el homicidio de Santiago Romero, el hombre de 59 años que fuera hallado sin vida el martes a la mañana en su vivienda de esa localidad del Departamento Federal. Si bien la investigación aún no logró dar con el asesino, en los procedimientos, se identificaron a tres hombres y a una mujer que podrían tener alguna relación con el hecho de sangre.La causa continúa con actuaciones bajo reserva por lo que el hermetismo informativo persiste hasta tanto surja la detención de algún sospechoso. La hipótesis principal apunta a un crimen por un conflicto de índole personal entre la víctima y el o los victimarios. Se fue descartando la posibilidad de un robo como móvil del crimen, ya que en la vivienda no faltaba nada, hasta el celular de Romero estaba en el lugar. Además, las aberturas se encontraban en perfecto estado, por lo que el autor del homicidio ingresó con el permiso del fallecido.Acerca de las circunstancias violentas, el cuerpo de la víctima presentó sólo un golpe letal en la cabeza que podría haber sido efectuado con un palo u otro elemento contundente similar, según lo que arrojó la autopsia practicada el mismo martes.Tras los allanamientos que se concretaron el miércoles, se comprobó que quien cometió el crimen borró contenido del celular del fallecido. "Los procedimientos se ejecutaron con normalidad, procediéndose secuestro de distintos elementos que serán remitidos a los Gabinetes especializados para la realización de pericias y cotejos comparativos con los indicios levantados en la escena del crimen", informaron desde la fuerza.En cuanto a la revisión de videos de cámaras de seguridad, son muy pocas las que hay en la ciudad, todas ellas particulares, y las que se hallaron ninguna apuntan a la vivienda ni a la cuadra de la casa de la persona asesinada. En una de ellas se observa la sombra de una persona pero no es lo suficientemente clara.La causa está a cargo de la fiscal Susana Irurzun, quien trabaja con la Policía local, la Dirección Criminalística y la División Homicidios (Dirección Investigaciones) con asiento transitorio en la comisaría de Conscripto Bernardi.Santiago Romero, de 59 años, fue hallado sin vida el pasado lunes en su vivienda con un golpe en la cabeza, que fue lo que le ocasionó la muerte, según los datos de la autopsia.La comisario Miriam Cabello del Campo, Jefa de la Departamental de Policía de Federal, confirmó el martes aque “hay varios sospechosos” y que el autor del crimen es “una persona conocida de la víctima”.“La persona vivía sola en la casa y fue ultimada de un golpe en la cara. Analizamos la hipótesis que el autor del crimen es alguien conocido, porque no tiene otro signos de violencia ni se han encontrado indicios que sea un extraño quien entró a robar y terminó en la muerte, sino que se trató de una persona conocida”, indicó.En tal sentido, mencionó que en un principio “el médico forense no pensó que ese golpe en la cara hubiera sido la causal de la muerte por eso se esperó hasta la autopsia que confirmó que ese golpe en la zona del rostro fue lo que le provocó una hemorragia y la muerte”.Consultada sobre el hallazgo del cuerpo, Cabello del Campo dio cuenta que en una vivienda lindante vive la madre del fallecido, el cual tenía unas ovejas “y cuando no lo vio, cerca de las 10, fue a buscarlo, encuentra la puerta abierta de la casa y a él sin vida”.Además confirmó que la persona fallecida “no fue torturada, hay muchas versiones que no son verídicas, si bien no se pueden dar muchas precisiones o detalles, la única señal de violencia fue ese golpe que lo ultimó”.Sobre los motivos del crimen, puntualizó que “los motivos no fueron un robo. No se pudo determinar que falten elementos en la vivienda, esta persona era humilde, no tenía muchos bienes pero si cosas que pudieron haberse llevado. Pudo haber sido una rencilla de vieja data o una discusión del momento que terminó en un golpe, no hay forcejo y no descartamos cuestiones anteriores, amigos, familiares o incluso una persona que haya estado en la ciudad en estos días. Tenemos diferentes hipótesis”, finalizó Cabello del Campo.