Mujer abusada y asesinada: la causa por el crimen podría sufrir un giro

La abogada defensora del detenido acusado de asesinar a Susana Cáceres en la localidad bonaerense de Moreno, Joel Ramiro Sosa, aseguró que su cliente contará en su declaración indagatoria de la próxima semana detalles de la persona que pudo ser la última en ver con vida a la mujer, cuyo cuerpo fue descubierto el 18 de noviembre de 2022.



En ese sentido, la letrada Silvina Fernández Rosarno reveló que Sosa le contó que él, Cáceres y "un hombre de pelo largo y canoso" estuvieron "tomando cerveza" y, en un momento determinado, el acusado se volvió a su casa para dejar a este sujeto con Susana.



"El 8 de noviembre de 2022 Joel se iba con la bicicleta y Cáceres se le acercó para compartir una cerveza. Luego ella le pide una cerveza adicional y empiezan a caminar juntos que es cuando se los ve en el video. Luego, él le dijo que no iba a seguir tomando, pero como ella quería seguir le pidió que le comprara otra cerveza", indicó la abogada en declaraciones al programa "Tardes Policiales" por XLFM Radio.



Estos dichos, Sosa deberá aportarlos el próximo miércoles 31 de mayo cuando brinde declaración indagatoria para poder activar la búsqueda de este hombre.



Fernández Rosarno detalló que Sosa y Cáceres acordaron que "ella le entregaba su visera a él a cambio de 500 pesos y es cuando se lo ve con ese elemento en la cabeza".



"Ambos se pusieron en un enrejado del Puente Roca y se encontraron con un señor de unos 50 años, pelo largo y canoso. Allí se pusieron a conversar los tres. El hombre estaba sentado sobre el enrejado y estuvo unas cuantas horas. Los tres estaban bebiendo y Joel, que tiene un consumo problemático de alcohol, en un momento decide irse a su casa", precisó la letrada.



En ese sentido, remarcó que "ya se pidieron las cámaras de la zona, porque si había una cámara que tomó a Joel andando en bicicleta también tiene que haber una cerca de ahí".



"De hecho, hay un domo de la Policía. Fuimos al lugar a tomar pruebas fílmicas y fotográficas. Y se aportó todo a la Fiscalía, que está actuando con mucha celeridad", indicó Fernández Rosarno.



Sobre la descripción de este hombre, que podría abrir un nuevo interrogante en cuanto al crimen de la mujer, señaló que "se desconoce quién puede ser esa persona" y Sosa "no puede aportar más señales particulares que la edad aproximada y el pelo porque siempre estuvo sentado".



"Tiene que haber una cámara que lo detecte. Por lo que Joel pudo interferir, había un conocimiento previo entre Susana y este hombre y había un apodo con el que la mujer lo llamaba pero mi cliente no recuerda", precisó la abogada.



"Este hombre siempre estuvo sentado y más que decir la edad, el color y el largo de cabello no puede aportar más detalles. El miércoles 31 de mayo, Sosa prestará declaración indagatoria, ya que antes de asumir su patrocinio, el defensor oficial para mi se equivocó en no hacerlo declarar", consideró.



Además, aclaró que, si bien "a él lo reconocen los testigos por la prueba fílmica, cuando regresa a su casa, pero no hay una testimonial en la que digan que lo vieron cometiendo el ilícito".



Sobre la visera que se llevó como trofeo, la abogada salió al cruce de esa hipótesis y aseguró que se la había "comprado a Cáceres por 500 pesos y se la llevaba a su hija".



El acusado conocía a la mujer asesinada porque su esposa "comparte como actividad comercial la venta de mercadería en la plaza Mariló, muy cerca de donde ella vivía".



"Un día la pareja de Joel observó que Susana se encontraba en situación de vulnerabilidad con su bebé y entabló un vínculo, al que luego se sumó Sosa", sostuvo.



El acusado prestará declaración indagatoria ante la fiscal de la causa, Luisa Pontecorvo, y también "está citada su mamá y su pareja, quien se someterá a una pericia para que la validez de su testimonio no se ponga en duda".



"Mi cliente asegura que ese hombre canoso, incluso, puede ser el último que la vio viva a Susana, pero también pudo ser el penúltimo y otro más apareció después, porque según los informes que tendríamos con respecto a la autopsia está incierto el momento de la muerte", explicó la letrada.



Sosa fue detenido el pasado 12 de mayo, cuando se dio a conocer un video en el que él caminaba junto a Cáceres y luego se lo ve regresar en bicicleta pero solo y con la visera de la víctima.



"Se dio cuenta cuando vio que circulaba su imagen en los medios de comunicación por ese video. Joel se acercó a la comisaría de la zona donde vive un día antes de ser detenido para ponerse a derecho, pero no le quisieron tomar la declaración", remarcó.

Y agregó: "Él quería decir que se vio en una filmación y hay una mujer que después desapareció, pero a él no le tomaron la declaración testimonial en ese momento".



Sobre el cuchillo hallado en su vivienda, la abogada explicó que "el problema con la pericia es la falta de reactivos para hacer perfiles genéticos y pruebas de ADN".



"Hay muchas pericias y casos de hace mucho tiempo. Son materiales importados. Las pruebas periciales son caras. Por ejemplo una de estas sale 23 mil dólares a valores de febrero de 2022", completó Fernández Rosarno.



Por su parte, Alicia, madre del detenido, reveló que está "destruida" por la situación que atraviesa su hijo y aseguró que "es inocente y no cometió el crimen".



"Tengo miedo que lo agarren como perejil de este caso. Quiero aprovechar para solidarizarme con la familia de esta mujer asesinada", precisó la mujer.



La detención de Sosa



Sosa, de 23 años, fue apresado el jueves 11 de mayo alrededor de las 20:30 en el domicilio de su madre, situado en la calle 3 de Octubre al 2000, de Villa Udaondo, al que se había mudado días atrás, ya que antes vivía muy cerca de donde fue encontrado el cuerpo de Cáceres, quien, según la autopsia, fue abusada sexualmente antes de su muerte.



Además, determinó que la asesinaron a través de múltiples heridas punzo cortantes. Por otro lado, su cuerpo tenía hematomas, un golpe en la cabeza con un elemento contundente y signos de asfixia.



Otro dato de relevancia para la causa tuvo que ver con que la data de muerte era de entre tres a 10 días del momento en el que los efectivos encontraron su cadáver.



Susana Cáceres era buscada desde el 8 de noviembre del año pasado, pero días después el cadáver fue hallado en un descampado ubicado en Camino del Buen Ayre y Martín Fierro, en cercanías a uno de los brazos del Río Reconquista, y a unas 20 cuadras de donde fue vista por última vez.