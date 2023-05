Delincuentes le robaron mientras dormía: "Me pusieron una sustancia en la nariz"

Un joven denunció que le desvalijaron la casa mientras dormía. El hecho ocurrió en calle Ayacucho y Brown, de Paraná.Matías Moine, explicó aque “llegué de viaje a las 00 y me acosté alrededor de la 1 am. Cuando me levanté tenía mareos y tenía como una pasta en la nariz, me ardía un montón. Me fui a lavar la cara, tenía un olor fuerte y no sabía qué podía ser, me parecía muy raro”.“Me levanto siempre a las 6 para trabajar, pero ya eran las 8.30. Nunca me pasó esto. Busqué mi computadora, que la tenía en la mochila porque había vuelto de viaje, y no encontraba la mochila. Vi mis lentes y un cuaderno tirado en el piso. Como no encontraba la mochila por ningún lado me di cuenta de que me habían robado”, relató.Inmediatamente pidió ayuda a sus vecinos. “Estaban todos trabajando o durmiendo. Después pude pedir cámaras y así hice la denuncia. Los peritos no encontraron huellas ni en la ventana ni en la puerta del balcón, que da a mi cama. Eso me generó dudas, porque la puerta del departamento estaba cerrada con llave”, remarcó.Cuando vecinos le entregaron las imágenes de las cámaras de seguridad comprobaron que los delincuentes ingresaron a la vivienda a través del balcón. “Eran dos jóvenes. Me pusieron algo en la nariz, porque es raro que yo no me despierte, tengo un sueño liviano, escucho siempre todo y no me desperté en ese momento”, contó ay remarcó que “las imágenes de las cámaras indican que el delincuente subió a las 2.45 am y bajó a las 2.56 am”.Aseguró que “se llevaron mi computadora que es la fuente de mi trabajo. Perdí ocho años de trabajo que estaban en esa computadora. Soy diseñador gráfico y trabajo de manera remota”.Respecto a la zona donde vive, señaló que “me recorrí toda la manzana pidiendo videos de las cámaras y ahí comprobé que en el rango de las 2 a las 3 de la mañana, semanas atrás, estas dos personas, vestidas iguales, andaban por el barrio. Se robaron una moto, robaron un par de cosas en un kiosco, entre otros hechos”.“Me llevaron la computadora, dinero en efectivo, cargador inalámbrico, auriculares. Me preocupa que vuelvan”, agregó.