Crimen de Petaco Barrientos: lo que secuestraron tras allanamientos en Santa Fe

Video: Crimen de Petaco Barrientos: las primeras imágenes del escape de los sicarios

En el marco de la causa que investiga el, durante la jornada de este miércoles se desarrollaban varias diligencias en Santa Fe, más precisamente, en la cárcel de Las Flores y en otros siete domicilios de la zona norte de la ciudad., y autorizados en la porAlgunos de los procedimientos tuvieron lugar en calles San Lorenzo 5600; Vieytes y Pasaje Paraguay (del Fonavi Don Bosco); Zavalla 7200; Larrea 5200 y Lavaise y Pasaje Paraguay. En tanto, también se requisó la celda de un preso alojado en la cárcel de Las Flores –la Unidad Penitenciaria N°2-.“El interno no es sospechoso, sino que dio la casualidad de que una de las personas que se iba a allanar está detenida, por lo que el allanamiento también es en su celda”, había explicado ael funcionario judicial.En los allanamientos, los investigadores hallaronque serán incorporadas a la causa que investiga el asesinato de Barrientos, sucedido el 25 de febrero pasado en una casaquinta cerca de la ciudad de Diamante, a 40 kilómetros de Paraná.El procedimiento fue realizado por agentes policiales de Entre Ríos y sus pares santafesinos del departamento Complejas de la Agencia de Investigación Criminal que prestaron colaboración.Las diligencias judiciales se dieron a raíz de datos que fueron surgiendo en la causa. "Son procedimientos que surgen por las tareas investigativas, a raíz de indicios. No hay nada concreto", había confiado el fiscal y, de acuerdo a lo que ratificó Robledo aaún no fueron identificados los ochos sicarios que se muestran en el video de la huida.Los sicarios llegaron hasta su domicilio, ubicado en el loteo Los Cardales de la ruta provincial 11, a bordo de una camioneta Toyota SW4, color negra carrosada, la cual fue hallada abonada en la zona de Puerto Alvear, a unos 1.200 metros de la costa del río.