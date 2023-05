Hallan culpables a cuatro acusados por el crimen ocurrido en Año Nuevo de 2022

El hecho

Jesús Fernández, fue asesinado de siete puñaladas al ser atacado por una patota mientras celebraba Año Nuevo del 2022, en el Parque Quintana en Gualeguay junto a su familia.El jurado popular que deliberó este lunes, declaró “culpables” a cuatro de cinco imputados por la muerte de Jesús Fernández. A.L.T fue absuelto porque no hubo acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF) y tampoco de la querella. La audiencia de cesura será el 1 de junio a las 8.50, en los Tribunales de Gualeguay.Así se pronunciaron al alcanzar un veredicto en horas de la noche de ayer lunes en el juicio que se sustanció bajo la carátula “Godoy, Rafael Axel-Tellechea, Luis Francisco Armando-Ovelar, Gisela Vanesa, sobre tentativa de homicidio agravado por alevosía en concurso real con homicidio agravado por alevosía” y su acumulada “Rodríguez, Roxana Andrea-D.A.A-A.L.T: /Tentativa de homicidio agravado por alevosía”.En su veredicto, el jurado consideró a Tellechea "culpable como coautor del delito de homicidio agravado por alevosía conforme requerimiento de la acusación (primer hecho) y como coautor del delito menor incluido el de lesiones leves agravadas por alevosía.Y a Gisela Vanesa Ovelar y a Roxana Andrea Rodríguez "culpables como coautora del delito de tentativa de homicidio agravado por alevosía", conforme el requerimiento de la acusación.El jurado también consideró culpable a D.A.A: como coautora del delito menor incluido de tentativa de homicidio simple". A.L.T fue absuelto porque no hubo acusación del MPF y tampoco de la querella.Tras el veredicto del jurado, se dispuso la prisión preventiva de Tellechea en la Unidad Penal N°7 de Gualeguay; Ovelar cumplirá prisión preventiva domiciliaria y Rodríguez, por acuerdo de las partes, aguardará en libertad la sentencia.El juez técnico que dirigió el proceso, que se inició el pasado 17 de mayo, fue Roberto Javier Cadenas, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay. Las audiencias se realizaron en el salón de los Bomberos Voluntarios de Gualeguay (25 de Mayo 1080), a puertas cerradas,El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Rodrigo Molina mientras que la querella particular fue ejercida por el abogado Javier Ronconi. La defensa de Tellechea y Rodríguez la realizó la abogada Susana Alarcón, en tanto que a los imputados Ovelar, D.D.A y A.L.T los patrocinó Agustina Quattrocchi en su doble carácter de defensora y representante del Ministerio Pupilar, ya que hay menores imputados.Los imputados llegaron a juicio en libertad, en tanto que Godoy acordó un juicio abreviado.La Fiscalía atribuyó a Tellechea que durante la madrugada del 1 de enero de 2022, intervino en una agresión de la que participaron al menos 15 personas. Los imputados portaban armas blancas con las que asestaron golpes a Jesús Leonardo Fernández, quien recibió siete puntazos, tres los cuales penetraron en el dorso del tórax y le provocaron lesión pulmonar con hemotórax derecho y hemoneumotórax izquierdo, causándole la muerte minutos después por hemorragia masiva.A su vez a Tellechea, Ovelar, Rodríguez, DDA y ALT se les imputó que en esa fecha y hora, también en el parque Quintana de Gualeguay, actuando en base a un plan común y aprovechándose de que Valeria Vanesa Velarde no podía defenderse, le propinaron una severa golpiza apta para darle a muerte. El resto de los imputados lo estuvo por tentativa de homicidio agravado por alevosía en calidad de coautores.