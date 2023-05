Piden que Sáenz Valiente vuelva a ser detenido y hablan de un “crimen terrible”

Dos fiscales y la querella pidieron a la justicia que Francisco Sáenz Valiente, el dueño del departamento desde donde el 30 de marzo pasado la modelo brasileña Emmily Rodrigues cayó al vacío y murió, vuelva a ser detenido por el caso, mientras queEn tanto, el abogado querellante solicitó el procesamiento por "femicidio" y la facilitación de drogas; a los que le sumó un posible delito de "homicidio criminis causa", con el argumento de que Sáenz Valiente mató a Emmily para ocultar un presunto ataque sexual.Por su parte, los camaristas que intervienen, Magdalena Laiño, Ricardo Matías Pinto e Ignacio Rodríguez Varela; por la complejidad de la causa, se van a tomar más de cinco días para resolver si confirman la falta de mérito dictada por el juez de Instrucción Martín Del Viso a Sáenz Valiente o si lo procesan, con o sin prisión preventiva, por alguno de los delitos solicitados por los acusadores.El fiscal en lo Criminal y Correccional 10, Santiago Vismara; y Mariela Labozzetta, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM); pidieron en la audiencia que Sáenz Valiente sea procesado con prisión preventiva por "facilitación de estupefacientes a título gratuito y de un lugar para consumirlos en concurso ideal con abandono de persona agravado por el resultado muerte",Al comienzo de la exposición, Vismara sostuvo que ", lo que significa que están en juego compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino en esa materia".La Procuración General de la Nación informó a través de su sitio web que el fiscal explicó queA su turno, la titular de la UFEM consideró que "quedó claro que lo sucedido con Emmily no fue una muerte natural y que debía investigarse si constituyó un femicidio".Para los fiscales,porque el acusado recién intervino a las 9.13 para llamar al 911 cuando el hecho se había iniciado alrededor de las 7."¿Por qué no llamó antes? ¿Por qué esperó recién hasta que los gritos fueron oídos por los vecinos? La respuesta es muy sencilla: porque ni la vida, ni la salud de Emmily le importaban", sostuvo Labozzetta, quien junto a Vismara justificaron la prisión preventiva en un "serio peligro de fuga" y de "entorpecimiento" de la investigación.Antes que los fiscales, quien expuso ante los camaristas fue Ignacio Trimarco, el abogado que representa en el expediente a los padres de Emmily, Arístides Da Silva Gomes y Catia Cilene Rodrigues Santos, y quien también requirió que Sáenz Valente vuelva a prisión.", afirmó a la prensa, minutos antes de la audiencia, el padre de la modelo brasileñaCuando lo preguntaron qué cree que pasó con su hija, Gomes, que es abogado, contestó: "Ella fue forzada a hacer algo que no quería hacer e infelizmente cometió esa conducta terrible y muy triste. Tengo la convicción plena de que ella jamás cometería un suicidio. Era una chica saludable, feliz y con objetivos en la vida".A su vez, el abogado Trimarco criticó al juez Del Viso por haber dictado el 18 abril pasado la falta de mérito que le permitió al empresario del agro y minero recuperar su libertad tras estar 20 días detenido por el caso.. Tanto la fiscalía como esta querella entendimos que existían elementos de prueba suficientes para que en esta etapa se dicte un procesamiento hasta tanto podamos llegar a un juicio oral donde poder llegar a un veredicto, sea condenatorio o absolutorio", señaló.Para Trimarco, "la prueba es abrumadora y desde la falta de mérito hasta ahora se incorporaron nuevos elementos que desvirtúan y echan por tierra toda la estrategia del imputado".En ese sentido, destacó que "se encontraron los mensajes que había enviado previamente Sáenz Valiente donde compraba estupefacientes, donde se los ofrecía a las chicas y donde las convocaba a sus domicilios".También mencionó que "se incorporaron los nuevos audios del 911 donde se escuchan claramente las últimas palabras de Emmily que son '¡no por favor, por favor, por favor!'. Es claramente una mujer que está pidiendo auxilio".Al igual que los fiscales, el letrado habló de una "escena sexualizada" y al respecto remarcó que "el último testigo que declaró, señaló haberlo visto a Sáenz Valiente,".Por otro lado, los abogados del imputado, Rafael Cúneo Libarona y Gustavo Orazi, sostuvieron ante los camaristas que las drogas que habían comprado fueron solo para consumo personal, que Emmily sufrió un "brote psicótico" por el consumo y que lo único que intentó Sáenz Valiente fue ayudarla llamando en dos oportunidades al 911 para pedir ayuda y tratando de sujetarla cuando se tiró por la ventana.Esta audiencia estaba programada originalmente para el 16 de mayo, pero los camaristas decidieron postergarla para primero conocer el escenario de los hechos en una inspección ocular, la cual se realizó el miércoles pasado.Desde que el juez Del Viso dictó la falta de mérito se incorporaron al expediente varias pruebas y elementos que ahora deberán evaluar los camaristas.Por un lado, los estudios toxicológicos revelaron que antes de caer al vacío la modelo brasileña consumió alcohol (1.0 gramos en sangre fue el dosaje), cocaína, marihuana, ketamina y MDMA (uno de los componentes de la droga sintética "Tuci", la forma abreviada de llamar al "Tucibi" por la pronunciación en inglés de la sigla 2C-B, que es la mal denominada "cocaína rosa").Luego de cenar en un restaurante de la Costanera norte y de pasar por un bar de Palermo, a las 3.21 del 30 de marzo, Emmily (26) llegó con dos amigas al departamento de Sáenz Valiente, en el sexto piso del edificio de Libertad 1542, en Retiro, donde ya se encontraba una cuarta mujer.Tras una madrugada de excesos con ingesta de alcohol, marihuana, cocaína y "tuci", Rodrigues sufrió un aparente brote psicótico y a las 9.18 terminó cayendo por una ventana desnuda al patio interno del pulmón de manzana del edificio, cuando en el departamento solo estaban Sáenz Valiente y una de sus amigas.