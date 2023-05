La defensa de Villa pide su absolución y asegura que la denuncia "es falsa"

El abogado defensor de Sebastián Villa, Martín Apolo, aseguró que la denuncia contra el delantero de Boca Juniors por violencia de género es falsa.“No es ninguna novedad aprovechar el sesgo de género para denuncias que no son ciertas. Ese sesgo lleva a creer en falsas denuncias”, señaló, y dijo que tampoco lo fue la amenaza que le endilgan a Villa, que le habría dicho a su pareja el 27 de abril de 2020 que le “iba a arruinar la vida a ella y su familia”.“Eso no existió y fue Sebastián Villa el que se fue de la casa ese día y una discusión acalorada no puede interpretarse como una amenaza coactiva”, añadió.En ese sentido, el abogado dijo que “arruinarle” la vida a Cortés sería “cortarle los víveres”. Es decir, el “padre de Daniela Cortés va a dejar de tener una camioneta nueva, ella el último celular, Villa deja de pagarle el colegio a su hija”.“Existe alguna probabilidad de probar algo que no se hizo, para mí es inimaginable en un estado de derecho”, sostuvo Apolo, que citó como antecedente el caso del niño asesinado en La Pampa, Lucio Dupuy: “Es el claro ejemplo de graves consecuencias que generan estas falsas denuncias y también de operaciones de prensa para perjudicar a inocentes”.El 27 de abril de 2020 “Villa le comunica a ella que se terminaba la relación y ella le dijo que no lo iba a permitir, le exige el pago de un vuelo de repatriación a Colombia y 150 mil dólares, caso contrario arruinaría su carrera”, dijo su abogado sobre lo qué pasó esa jornada en la casa del barrio Saint Thomas, en Canning, donde convivían.“Comienza a empacar su ropa para irse y Cortés, desplegando su violencia física rompe la puerta”, agregó sobre ese día, y dijo que ella “le tiró la valija contra el auto” que fue a buscarlo a Villa para trasladarlo a un departamento.“Una vez que llega ahí se relaja, acomoda sus pertenencias y un rato después, nota que le falta su pasaporte, por lo que decide volver a su casa a buscarlo” junto a un asistente y “él no le vio ninguna marca, ningún golpe ni ninguna lesión”.En ese sentido, citó varios chats que tuvo la jornada del hecho con la hermana de la víctima, Cynthia, donde ella le dijo cómo podía ayudarlo a él luego que Cortés publicara la denuncia en las redes sociales a lo que él le contestó: “ya ha arruinado mi carrera”.En esos mismos mensajes, Villa le dijo a la hermana de la denunciante: “usted sabe que su hermana era la que me pegaba”.El abogado con Villa hizo una representación donde el jugador se puso de pie frente a su defensor y le tomó los brazos para neutralizar un golpe: “eso fue lo qué pasó con Daniela Cortés”.“Daniela le había pegado una trompada en la cara a Sebastián o le había arrojado la venda, entonces el señor fiscal con eso pretende dar por acreditada una violencia de género, es ridículo y me exime de mayores comentarios”, dijo.“Sebastián Villa no es un violento, vimos todo lo que sufrió de Daniela Cortés y nunca tuvo una reacción” y puso como ejemplo que tuvo pocas expulsiones como jugador del campo de juego, que incluso sus “rivales lo han sido”.La defensa de Villa finalizó solicitando la absolución del jugador y el juicio se reanuda el próximo 30 de mayo con las últimas palabras del jugador previo al veredicto cuya fecha va a ser anunciada ese día, y luego que el fiscal Sergio Anauati haya pedido la pena de dos años y tres meses de prisión por lesiones leves agravadas y amenazas en contra de su ex pareja Daniela Cortés. Fuente: (NA)