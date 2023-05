Hombre hallado sin vida en Gualeguaychú estaba en situación de calle

Tiene 49 años y murió sin violencia. Estos dos datos comienzan a dar un poco de luz al caso del hombre que fue encontrado muerto en el camping La Delfina, ubicado en el Parque Unzué, la semana pasada.Nadie sabía quién era, qué edad tenía y cuáles eran los motivos de su fallecimiento. Finalmente, después de la autopsia se pudo determinar que no se trató de una muerte violenta, sino de un deceso natural.Se trataba de un hombre en situación de calle, era oriundo de Zárate, provincia de Buenos Aires y se encontraba en situación de calle en la ciudad de Gualeguaychú.Una de las pistas es que habría “tomado la identidad de otra persona de origen uruguayo”, debido a que unos días antes de la muerte fue a denunciar que había perdido su documento uruguayo dando los datos de otra persona.Al momento de hacer la autopsia, los investigadores confirmaron que los tatuajes del cuerpo no eran los que figuraban en la ficha de antecedentes policiales; las huellas tampoco coincidían por lo que deciden comenzar una investigación a cargo de la fiscal Natalia Bartolo para identificar al fallecido.Siguiendo con el protocolo de investigación, enviaron las huellas al Consulado uruguayo y al sistema nacional del registro de las personas (RENAPER).Una vez respondidas las averiguaciones pertinentes, confirmaron que el fallecido, según el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) es V. H. G, de 49 años de edad, con DNI Nº 23 millones… con domicilio en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires.Al principio se manejaron diferentes teorías: En primera instancia, que podía ser un uruguayo que cambió su identidad por tener pedido de captura en su país; luego se confirmó la nacionalidad argentina por lo que se descartó esta línea.Luego continuaron averiguando la posibilidad que conocía a algún uruguayo y tomó sus datos o robó su documento. Hasta el momento son especulaciones que no han sido confirmadas.Asimismo, y según da cuenta Diario El Día nadie ha reclamado el cuerpo del hombre de 49 años, por lo que desde Fiscalía profundizan la búsqueda de algún familiar.