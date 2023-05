Un auto se despistó en la Autovía 14: sufrió daños materiales

Se produjo un accidente de tránsito en horas de la tarde de este sábado, donde un automóvil tuvo un despiste en el kilómetro 298 de la Autovía 14, en jurisdicción del departamento Federación.



A esa hora hubo el despiste de un automóvil marca Nissan Modelo Sentra, color blanco, conducido por un hombre de 69 años de edad, domiciliado en calle Managua del partido de José C. Paz (Provincia de Buenos Aires).



El automóvil transitaba de sur a norte y, por circunstancias que se tratan de establecer, perdió el control del rodado y despista. No hubo que lamentar lesionados. Solo hubo daños materiales.



Se aguardó por unas horas una grúa particular para el transporte del automóvil siniestrado. (Tal Cual Chajarí)