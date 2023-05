Volcó un auto sobre ruta 12, cerca de Paraná: buscan a su conductor

Un automóvil fue hallado volcado, en la mañana de este viernes, a la altura del kilómetro 18 de la ruta nacional 12, más precisamente, frente al Aeroclub de Paraná. Se trata de un Fiat Duna Weekend, el cual se encuentra completamente destrozado. La Policía trata de localizar al dueño del vehículo.“Con la chapa-patente se pudo establecer que el dueño del auto sería oriundo de la localidad de Curtiembre pero viviría en Paraná”, comunicó ael jefe de comisaría de Colonia Avellaneda, Cristian Arruez. Y agregó: “Tratamos de localizar al dueño del vehículo porque, muchas veces, los rodados se compran y no se realizan las transferencias, con lo cual, otra persona podría ser el propietario del auto siniestrado”.El comisario confirmó que fue un transeúnte que pasó por la zona, quien vio al auto volcado y dio aviso a la Policía, alrededor de las 7 de este viernes.El vehículo siniestrado trasladaba una cama sobre el techo. “Nadie vio a esta persona salir del vehículo y ya consultamos en los hospitales de la zona, pero hasta el momento no registran ingresos por personas lesionadas”, aclaró Arruez.En ese sentido, estimó que, “a veces, que las personas no cuentan con seguro y no tienen los medios suficientes como para poder retirar el vehículo”. Es que las grúas son un servicio privado que debe afrontar el dueño del auto siniestrado.