Acordaron “probation” para conductor que atropelló a Santiago Panozzo

Con la suspensión del juicio a prueba se resolverá la situación judicial del conductor que atropelló y abandonó al joven Santiago Panozzo cuando iba en bicicleta en Paraná, dejándole graves secuelas.El abogado querellante, Hernán Roldán, informó al programaque se emite porque “. Preció que en principio esto fue propuesto por la fiscal y el abogado defensor. Nosotros hicimos algunas modificaciones que fueron aceptadas”.Juan Martín Bustamante chocó al ciclista Santiago Panozzo en Paraná y luego se dio a la fuga.El choque ocurrió el 19 de julio de 2022 en la intersección de las calles Newbery y Mihura de Paraná. Dos días después, Bustamante se presentó ante las autoridades judiciales.Panozzo sufrió graves heridas y estuvo en terapia intensiva del Hospital San Martín durante varias semanas, donde los médicos lograron estabilizarlo, pero su recuperación ha sido muy lenta y con importantes secuelas.“En el marco del proceso y del delito que se está tratando es conveniente cerrarlo en esta instancia e ir a buscar la intención que tiene Santiago de finalizar. En miras de sus intenciones acordamos esto”, expresó Roldán.. Es por eso que propiciamos las mejores condiciones para suspender el juicio a prueba”, argumentó el profesional.Manifestó que “. El Código Penal está totalmente obsoleto. La Justicia no lo lleva a prisión porque la legislación así lo dispone”.El otro querellante, Sergio Pacher explicó que “hay una pequeña veta que es la figura del dolo eventual. Por ahí los jueces y fiscales tienen mucha reticencia dado que no es muy pacífica la jurisprudencia”.En este caso, “de seguir adelante, podría haber terminado en una pena de dos años, sin llegar a los tres, que es cuando la prisión es efectiva”.Recalcó que, dentro de las medidas acordadas, Bustamante tendrá prohibido conducir “por un tiempo considerable” que todavía no está confirmado dado que aún no se realizó la audiencia de formalización de la probation”.