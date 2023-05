Condenan a preceptora por falsificar acta para que alumno apruebe siete materias

La historia de la preceptora de una escuela de Hernandarias que fue imputada por haber falsificado un acta en la cual dio por aprobadas siete materias para beneficiar a un alumno, terminó este jueves, al ser condenada. La mujer acordó la pena de un año de prisión condicional por el delito. Consideró que fue “un error” con la finalidad de ayudar a un muchacho que no podía terminar la escuela porque trabajaba todo el día.Mario necesitaba el título de la secundaria en la Escuela de Jóvenes y Adultos para poder realizar un curso de electricidad. Lo empezó con un certificado que indicaba que había cursado las materias de la escuela, y luego debía ir a rendirlas. Pero nunca se presentó a los exámenes porqueMario nunca iba a poder rendir las materias.. Debía trabajar todo el día para que sus hermanos pudieran comer.. Luego, los docentes las firmaron sin saber que el alumno no había ido a rendir. Antes de que el título llegara a manos de, el preceptor S. le dijo a la secretaria de la escuela que el acta era falsa. La mujer realizó las reuniones y reclamos pertinentes, y rompió el título.La fiscal Paola Farinó y el defensor Patricio Cozzi presentaron el acuerdo de juicio abreviado la semana pasada. Este jueves, la jueza de Garantías María Gabriela Garbarino lo homologó. De este modo,. Además, M.Y. deberá realizar durante el término de dos años tareas no remuneradas a favor de una institución de bien público o realizar un oficio, “debiendo acreditar periódicamente tal situación ante la Oficina de Medios Alternativos”, publica diario