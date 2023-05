Destrozaron la puerta de entidad deportiva en Paraná y robaron en la oficina

Delincuentes partieron a la mitad la puerta de madera en la sede de Asociación Paranaense de Básquet Femenino y robaron elementos de la oficina, ubicada en calle Coronel Pirán al 1200 de la capital entrerriana.y pronto, también va a ser la casa del básquet masculino de Paraná; y, no está bueno encontrarse con esta situación”, mencionaron a Elonce desde la entidad.Según se confirmó a, pelotas, camisetas, elementos que se guardaban en la sede deportiva y ocasionaron otros daños. “Estamos a punto de ir a un torneo y vinimos rápido a ver qué pasó, porque nos preguntamos qué hacemos si no las tenemos”, sostuvo Susana Treidel.La policía llegó hasta el lugar, y el personal de Criminalística, hizo pericias en busca de huellas y pistas que conduzcan hasta los autores del robo. Los uniformados mencionaron que se trataba de al menos, dos sujetos.Treidel contó a Elonce que “los vecinos nos avisaron que habían violentado la puerta y cuando llegamos, ya estaba la policía y encontramos la puerta de la casa, totalmente rota”, resumió.Al mismo tiempo, recordó que es la tercera vez que la sede, es el blanco de los delincuentes.Por otra parte, la dirigente sostuvo que encontraron botellas de bebida alcohólica en el interior de la sede y estimaron que los delincuentes hicieron unos tragos en el lugar. “Encontramos botellas de Gancia y acá no se toma, ni hay alcohol. Se puede encontrar mate, café o té”, resaltó en diálogo con Elonce y agregó que “los vecinos no vieron nada, pero ya nos dijeron que van a colaborar con una cámara de la zona, porque ellos, están cansados de esta situación”, indicó.y agregó que los tres robos que sufrieron en la sede, “se dieron en solamente seis meses y nunca recuperamos nada de lo robado”, remarcó.Al respecto, recordó que “la primera vez, detuvieron a uno y cuando mi compañera salía de hacer la denuncia de la Comisaría, el tipo ya se iba tranquilo a su casa”, relató como anécdota.Treidel agradeció a “quien pueda ayudar con la donación de una puerta y herrajes porque vamos a tener que reforzar la entrada. Además,y agregó que “son tiempos difíciles y cada uno pone su granito de arena en la institución”, remarcó.