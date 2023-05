Hombre que mató a su hija había sido denunciado tres veces: por qué estaba libre

“No nos van a alcanzar las prisiones de todo el país”

Por qué el agresor no tenía pulsera magnética

Rafael Bottone, de 61 años, mató este miércoles a Milagros, su hija de 23 años, hirió a su expareja, Mercedes Martínez, y luego se suicidó de un disparo en la cabeza. Ocurrió en la localidad de Alta Córdoba.En medio de la conmoción por el femicidio, la fiscal general adjunta de Córdoba, Bettina Croppi, detalló este jueves cuáles fueron las tres presentaciones que realizó la familia ante la Justicia y explicó por qué el agresor, que luego concretó el femicidio, no fue detenido ni tenía pulsera magnética.y que tras ella la Justicia intervino a raíz de una situación de“Por existir esto intervino un juzgado de género que dispuso distintas medidas, dentro de ellas incautar armas de fuego. Además, dictaminó una medida de restricción y”, dijo la fiscal a Mitre Córdoba.“La mujer denunció que el hombre pasó por la esquina de su casa con la excusa de visitar a su hija mayor y relató que sintió mucho miedo por esa situación”, indicó.En ese caso, el agresor “violó la orden de restricción y se lo imputo por desobediencia”.“Milagros fue a la Justicia y relató que en. Se lo imputó por amenaza simple”, dijo Croppi.La fiscal explicó que “ese cuadro de situación no le permitió al fiscal detenerlo”.”, detalló.Pero Croppi,para prever que estos casos van a terminar así”, aludió en referencia al femicidio seguido de suicidio que este miércoles consternó a Córdoba.“Si le vamos a pedir a los fiscales que detengan en casos como estos, no nos van a alcanzar las prisiones de todo el país”, razonó.Consultada sobre si el arma que usó el femicida era una de las que la Justicia le había secuestrado previamente, Croppi indicó: “Las armas incautadas jamás se devuelven al agresor cuando el proceso se encuentra pendiente. Debe haber usado otra arma”.Croppi indicó que en el Polo de la Mujer se presentan 10 mil denuncias por año y que es la Justicia la que determina en qué casos se otorgan los botones antipánico y en cuáles se avanzan con otras medidas, como lo es la colocación de pulseras magnéticas duales que permiten enviar una alerta automática cuando el agresor se aproxima a su víctima.“No sé si garantizaríamos un cien por cien de efectividad con la pulsera magnética. Sólo en el Polo de la Mujer reciben 10 mil denuncias al año. La solución no puede ser 10 mil pulseras, la Policía no va a dar abasto cuando realmente tengamos una situación de urgencia”, consideró según publica el diario La Voz Por último, pese a este desenlace fatal, enfatizó el trabajo que se ha hecho a lo largo de los últimos años en materia de prevención de situaciones de violencia de género.“Todo lo que hacen nuestros equipos ha evitado una gran cantidad de agresiones que pudieron haber terminado en femicidios”, cerró.