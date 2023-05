El descargo del ex atleta Federico Molinari tras la denuncia por acoso a alumna

Sociedad Acusaron al gimnasta olímpico Federico Molinari de acoso a una menor

El comunicado completo de Federico Molinari

Veinticuatro horas después de que salió a la luz la denuncia por grooming contra el ex atleta olímpico Federico Molinari, el propio gimnasta salió a aclarar su situación. Fue a través de un comunicado al que tuvo acceso Clarín y en el que aclaró que se puso a disposición de la Justicia desde que tomó conocimiento de la situación y que aún no fue citado por la Fiscalía de San Isidro.Lo primero en lo que hizo hincapié Molinari es que la denuncia por grooming nada tiene que ver con "ningún tipo de abuso ni contacto físico con la menor, sino que hace referencia a aparentes mensajes inapropiados". "De todas formas, niego enfáticamente haber remitido mensaje alguno con contenido o sentido sexual. Siempre tuve un cordial vínculo con la alumna y los contactos que he mantenido con ella han estado destinados a acompañarla y levantarle el ánimo en momentos difíciles que ha tenido. Lamentablemente, la realidad ha sido tergiversada", afirmó.La denunciante contó que el “grooming” a su hija habría comenzado en 2020 a través de las redes sociales, después de que viajara junto a su hija desde Mendoza a Buenos Aires con el objetivo de mejorar su rendimiento en el deporte que la apasiona. Y tuvo a Cancio como entrenadora, recordóLa madre denunció que hubo mensajes en Instagram, primero suaves y luego ya con insinuaciones. Y que incluso una vez el ex gimnasta saludó a todas las chicas con el puño y a su hija la habría tomado de la cintura y saludado con un beso en la mejilla.Según Molinari, el relato de la denunciante "está repleto de inexactitudes y confusiones y que difiere en gran parte de una denuncia administrativa que ella había efectuado anteriormente ante la Federación bonaerense de Gimnasia".En ese sentido, el ex atleta olímpico aclaró que decidió "dar un paso al costado provisoriamente" de ese cargo, tal como había trascendido.La Justicia realiza una investigación preliminar y mandó oficios a Instagram para chequear los mensajes remitidos. Molinari no fue citado, pero trascendió que él y su mujer fueron apartados de la Federación Bonaerense de Gimnasia."La Justicia, en la que confío plenamente, está analizando los mensajes y no dudo que se concluirá que no he cometido delito alguno", completó el comunicado de Molinari.