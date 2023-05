Audio revela nuevos detalles sobre el momento de la caída de Emmily

Un nuevo audio que proviene de una de las llamadas a la línea 911 que hizo el empresario Francisco Sáenz Valiente la mañana del pasado 30 de marzo, registró el momento exacto en el que Emmily Rodrigues cayó de una de las ventanas de un departamento de un sexto piso del barrio de Retiro y cuando el imputado grita que no la pudo "agarrar".En otro tramo del audio, Sáenz Valiente hace referencia a que no pudo retener a la víctima y da la impresión que le recrimina a Juliana que no lo haya ayudado.El abogado del empresario, Rafael Cúneo Libarona, quien ya se había referido a este audio al hablar con la prensa a la salida de la inspección ocular que se hizo en el edificio de la calle Libertad 1542, aseguró que esta prueba"Nos preocupa mucho que esta prueba que demuestra la inocencia de Sáenz Valiente no haya sido incorporada al expediente en su momento", dijo el defensor, aunque luego aclaró que por las averiguaciones que pudo hacer "fue el 911 el ente que mando tarde este audio".Sin embargo, el abogado que representa a los padres de Emmily, Ignacio Trimarco, consideró queAdemás, el letrado aseguró que el supuesto pedido de auxilio de Emmily "se condice con el testimonio de la empleada doméstica del tercer piso, que ve a la joven en la ventana del sexto piso forcejeando con un hombre canoso, y la escucha pidiendo que llamen a la policía"."Los gritos de ella son de una mujer desesperada, que está pidiendo ayuda, no son gritos de una suicida", dijo Trimarco, quien finalmente realizó una interpretación de la declaración indagatoria de Sáenz Valiente, al afirmar que "jamás manifestó estar al lado de la ventana cuando cae Emmily. Según sus dichos, Emmily se le escapa en el living, sale corriendo y se tira por la ventana sola".