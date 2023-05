Funcionaria judicial de Paraná fue víctima de un intento de robo en su vehículo

La secretaria del Juzgado de Ejecución de Penas de Paraná, Marcela Gambaro sufrió el pasado lunes un intento de robo en su vehículo que se encontraba estacionado en la vía pública, más precisamente sobre calle Monte Caseros. Había dejado el rodado para asistir a una actividad cultural, cuando fue notificada del incidente.Un vecino observó el hecho y no dudó en llamar a la Policía, por lo que dos uniformados llegaron al lugar y lograron detener al sospechoso que no logró sustraer nada del interior del rodado."El lunes rompieron el vidrio lateral de mi auto con intenciones de robo. Gracias al accionar de Sergio Andreoli que llamó a la Policía y al subcomisario juan Martin Esquivel y al Cabo 1° Enzo Carbajal, se frustró el delito y no tuvo mayores consecuencias. Gracias Sancor Seguros por la rápida cobertura. Este país funciona, tenemos problemas pero gracias a la gente solidaria y trabajadora se solucionan los problemas. Gracias a todos!", expresó la funcionaria judicial en las redes sociales.En diálogo con diario UNO, Gambaro contó lo sucedido y afirmó: "Solo quiero decir que en nuestro país, provincia y ciudad hay personas que trabajan bien o muy bien. Y en otras sociedades al que trabaja bien se lo hace notar, se lo festeja. Acá, me parece que es bastante bien diferente. Sufrí un hecho, un daño, un intento de robo, pero también debo ver que el que hizo esto, lo hizo tal vez porque no tenga trabajo o padezca algún problema"."Fue a intentar buscar algo que no sabía, buscaba cualquier cosa, fue un acto desesperante de obtener algo a como sea, y por eso es que fue detenido por la Policía", reflexionó la funcionaria de la Justicia que ocupó distintos cargos en los tribunales de Paraná.