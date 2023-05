Caso Julieta Riera: convocan a nueva marcha, mientras esperan resolución del STJ

El caso

Mientras la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) debe decidir sobre el recurso de impugnación extraordinaria presentado por la abogada de Jorge Julián Christe -condenado por el femicidio de su pareja Julieta Riera-, familiares y amigos de la víctima convocaron a una nueva movilización en reclamo de justicia frente a los Tribunales de Paraná.“Desconocemos las razones por las cuales se extendió el plazo para dictar la resolución y si bien entendemos que muchas veces los tiempos son ordenatorios y hubo una prórroga para la deliberación, ésta ya culminó el 5 de mayo, razón por la cual, de acuerdo al Código, ya transcurrieron los 20 días desde la audiencia”, explicó la abogada.“Pedimos que no olviden de Julieta, para que no haya más Julietas, e instamos a nuestra Justicia a que se pronuncie sobre este caso”, insistió. “Junto a los familiares, queremos que se pronuncie la Justicia en relación a este terrible hecho, además de interpelar a todos los que nos quieran acompañar en la vigilia y movilización”, manifestó al acotar que el día y horario para el reclamo por justicia se darán a conocer próximamente.Al dar cuenta de la “desesperación” de la mamá de Julieta, Beisel sentenció: “Nos arrebataron a Julieta y este es un grito desesperado de toda una comunidad que quiere que, finalmente, la Justicia se pronuncie en última instancia en defensa de los derechos de las mujeres”.“Desde la querella queremos una sentencia confirmatoria del veredicto popular que lo declaró culpable en un juicio por jurados, el cual fue confirmado por la Cámara de Casación”, reiteró la abogada.El 30 de abril de 2020, María Julieta Riera perdió la vida al caer del octavo piso del Instituto del Seguro, ubicado en Peatonal San Martín, frente a plaza 1° de Mayo, en el microcentro de Paraná. Tanto la Fiscalía como la querella consideraron que se trató de un femicidio, mientras que la defensa de su ex pareja manifestó que la muerte fue accidental.Ahora, el caso está en la Sala Penal del STJ a la espera de una sentencia definitiva en la provincia.