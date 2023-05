Hallaron heridos a los sujetos que robaron un auto, chocaron y lo abandonaron

El domingo por la mañana, policías y bomberos voluntarios de Crespo, concurrieron a un accidente de tránsito, que había ocurrido cerca de la localidad de General Racedo, ya que en la ex ruta 131, se hallaba un vehículo siniestrado.El accidente de tránsito ocurrió a unos cinco kilómetros de la localidad de Racedo, en el camino que une Crespo y Racedo y, los efectivos no hallaron ocupantes en el vehículo, y eso llamó la atención de los uniformados."No se tienen datos de los posibles ocupantes, ya que, al llegar al lugar, no había ninguna persona junto al vehículo", había dicho el Jefe de Bombero, Pablo Gettig Jacob.Al tomar intervención la comisaría de Libertador San Martín (departamento Diamante), corroboraron que la Renault Duster, estaba siendo buscada por haber sido sustraída en esa localidad.En el lugar trabajó personal de Criminalística, para poder determinar quiénes sustrajeron el rodado.La investigación continúo y este martes, se pudo dar con los delincuentes, confirmaron fuentes policiales y los principales datos los aportó la cámara de un comercio y las de seguridad de la Municipalidad, donde se observaba a dos sujetos a bordo del auto.Los efectivos pudieron establecer el recorrido efectuado hasta salir de la ciudad, con destino a Racedo.De esa manera, en horas de la tarde de este lunes, se pudo dar con dos sujetos, quienes responden a las características de los dos autores del hecho y que poseen lesiones, cuyo tiempo de evolución, guarda relación con el accidente, señalaron desde la Comisaría de Libertador San Martín.Los sospechosos quedaron a disposición de la Fiscalía de Diamante, desde donde se dispusieron distintas medidas sobre los mismos.En tanto, este martes, se realizó un allanamiento en el domicilio de los sujetos, y se secuestraron prendas de vestir, coincidentes con la que llevaban los individuos, al momento de ser grabados por las cámaras.Además, la ropa tenía manchas de sangre, las cuales se cotejarán con la sangre hallada en el vehículo, para poder verificar fehacientemente, la autoría de los dos sujetos sindicados.