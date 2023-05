Violencia, celos y amenazas: el contexto que rodeó al femicidio de la enfermera

Policiales Comienza el juicio al sujeto acusado de asesinar a su pareja en Paraná

Violencia, celos y amenazas

quien, en diciembre de 2021, asesinó a puñaladas a, frente al hijo de ambos, comienza a ser juzgado este martes por unpresidido por el juez técnico Elvio Garzón, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná.Previo al inicio de las audiencias,dialogó con los querellantes en representación de la familia de Stella Maris, los abogados Germán Palomeque y Pedro Fontanetto D’Angelo, quienes brindaron precisiones sobre las circunstancias que rodearon al femicidio de la enfermera que se desempeñaba en el Hospital de la Baxada de esta ciudad.“La prueba es extremadamente contundente: en el juicio se escucharán a familiares y amigos que ilustrarán; policías que darán su testimonio de cómo se sucedieron los hechos ese día, además de médicos y peritos”, especificó el querellante.“El hijo de ambos, de cuatro años, estaba presente al momento de los hechos pero no pudo atravesar la entrevista porque era una situación muy delicada, pero sí darán testimonio las personas a las que él les contó lo que le tocó vivir”, completó.En la oportunidad, Palomeque aclaró que “en este caso concreto no había denuncias previas, pero si está hartamente acreditado en el legajo, y ahora se volcará en el debate, quepero por la actitud prepotente y los celos por parte de quien era su pareja, éste no aceptaba la decisión”. “Si bien no hubo denuncias previas, el contexto de violencia, que fue elevándose con el paso del tiempo, está probado desde hace cinco meses antes del hecho”, insistió el abogado.Deniz llega a juicio bajo prisión preventiva en la cárcel de Paraná. De acuerdo a lo que anticiparon los querellantes, junto a la Fiscalía, coincidieron con respecto a que. En esa línea, Palomeque supuso “que la defensa intentará alegar alguna atenuación extraordinaria, como emoción violenta, lo cual es totalmente inverosímil porque“Entonces, no fue un rapto, una situación que no pudo manejar en el momento, porque, de alguna manera u otra,, remarcó.En ese sentido, el querellante bregó para que reciba una condena de cumplimiento perpetuo “para darle tranquilidad a todo el entorno de Stella Maris”. “La madre de Stella Maris quedó a cargo de sus hijos y al mes muere su padre, quien se dejó morir por la angustia, por la situación por la que le matan a su hija a metros de donde él estaba. Admiramos la fortaleza de la mamá de Stella Maris y por eso lo representamos”, cerró Palomeque.