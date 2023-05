Abandonaron vehículo tras chocar un poste: descubrieron que el auto era robado

Alrededor de las 7:30 del domingo, policías y bomberos voluntarios de Crespo, que une Crespo y Racedo, concurrieron a un accidente de tránsito, que había ocurrido cerca de la localidad de General Racedo, ya que en la ex ruta 131, se hallaba un vehículo siniestrado.Según indicaron fuentes policiales, el auto había chocado contra un poste, el cual cayó al suelo por el impacto. El accidente de tránsito ocurrió a unos cinco kilómetros de la localidad de Racedo.Los efectivos no hallaron ocupantes en el vehículo Renault Duster, por lo que se precintó la zona, para evitar nuevos accidentes de tránsito en la zona."No se tienen datos de los posibles ocupantes, ya que al llegar al lugar, no había ninguna persona junto al vehículo", precisó a, el Jefe de Cuerpo Activo, Pablo Gettig Jacob.Por cuestiones de jurisdicción, tomó intervención la dependencia de Libertador San Martín, quienes corroboraron que la Renault Duster, estaba siendo buscada por haber sido sustraída en esa localidad.En el lugar trabajó personal de Criminalística, realizando pericias tendientes a poder determinar quiénes utilizaron el rodado, siendo conducente al esclarecimiento de autoría.