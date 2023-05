Niña desaparecida en Hasenkamp: “Caminaba sola y sin apuro”, contó testigo

Continúa la búsqueda de la niña de 11 años que este domingo se fue de su casa ubicada en Hasenkamp.dialogó con la testigo que la vio caminando por la ruta, quien confirmó que la pequeña iba “sola y sin apuro”.“Viajábamos de Crespo a Viale, donde vivo, y vimos a una nena caminando por la ruta 32 en dirección a Seguí, en la zona de Boca del Tigre y Seguí. Tenía una campera negra y una mochila, pero no le vi la cara porque caminaba en la misma dirección que nuestro auto”, reveló la mujer en comunicación telefónica conY continuó: “Cuando llegué a casa, alrededor de las 22, me enteré que pedían por la nena y se me cruzó por la cabeza por la contextura y porque tenía campera negra y mochila. Llamé enseguida pero no me pude comunicar y esta mañana, me comuniqué con el 0800, después me llamaron de Fiscalía y ahí hice la declaración”. La mujer sostuvo que habló al 0800 que informaban desde el Poder Judicial, pero no a la Policía de Viale.