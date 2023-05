Con cheques falsos, estafaron por $12 millones a comerciante de Paraná

Una modalidad de estafa nunca antes vista

Allanamientos en Gualeguay

“Un, cuyo local se ubica sobre avenida Almafuerte, el jueves denunció que en el mes de febrero comentó a realizar ventas a una persona que le hacía las compras por teléfono, quien le enviaba. Esta persona verificaba si los cheques no eran robados y concretaba la venta:comunicó ala subjefa de la División Delitos Económicos, Blanca Ramírez.La comisario explicó que, tras la denuncia y el comienzo de la investigación, se estableció “que. De hecho, remarcó que, reveló Ramírez al mencionar que “los cheques provenían de diferentes empresas: algunos eran repetidos, pero, sostuvo la comisario al confesar que se trata de un ardid desconocido para los investigadores policiales: “Hace mucho tiempo que trabajo en Delitos Económicos y, reveló.La funcionaria policial reconoció que este tipo de estafa “le puede pasar a cualquier comerciante porque si le llega un cheque por una imagen y lo verifica en la web del Banco Central, le indicará que no está robado”.En ese sentido, recomendó: “Si la persona recibe una foto de un cheque y al verificarlo, no tiene pedido de secuestro, es decir que el cheque no está denunciado en el Banco Central,y tratar de localizarlo”.“La prevención se basa en que la persona, una vez que recibe un llamado telefónico para acordar una venta por cifras muy altas, tiene que estar alerta y sobre todo si el cliente es nuevo”, insistió.“En la investigación se estableció quién retiraba los repuestos que eran enviados por encomienda, se individualizó a esa persona y el sábado se concretó el allanamiento, en el que, informó Ramírez al mencionar que el estafador utilizaba los cheques “para la facturación a comercios”.