Hallaron asesinados a dos jóvenes: los ejecutaron de 15 balazos cuando dormían

Dos jóvenes fueron hallados asesinados a balazos en una vivienda ubicada en la localidad mendocina de Godoy Cruz, cercana a la capital provincial.El caso tiene como hipótesis principal un ajuste de cuentas. Y no se descartaba que se trate de un conflicto por tema de drogas.Una de las víctimas fue identificada como. Para los pesquisas que trabajaron en la escena, los jóvenes, de 26 y 19 años, respectivamente, murieron “en el acto” debajo de las frazadas que utilizaban para cubrirse del frío.Personal policial que se presentó en el lugar junto con la fiscal de Homicidios Claudia Alejandra Ríos minutos después de las 14, estimaron que los agresores fueron, al menos, dos. En la escena quedaron las vainas servidas de las armas que emplearon. El resultado de las primeras labores de Policía Científica reveló queLa reconstrucción inicial sostiene que hubo un llamado al 911 informando sobre dos personas quede 2 metros por 3, en la zona de calles Jacarandá y Tiburcio Benegas.La propiedad está arriba de un cerro. Cuando llegaron los primeros policías, entrevistaron al dueño del lote. Dijo queAgregó que se dirigió hasta el sitio para pedirles que se retiraran de la habitación y que los encontró inconscientes, por lo que llamó al 911 al notar que no reaccionaban. En el teatro del hecho había una importante cantidad de vainas servidas. Al ser consultado por la situación, el testigo aportó que, pasadas las 3, salió de su domicilio porque escuchó que golpeaban la puerta. Agregó que salió y que no observó a nadie.Con ese dato, los investigadores judiciales tomaron como base que el hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo. Las familias de los jóvenes acribillados llegaron hasta el lugar y se vivieron momentos de tensión.El padre de Moreno presentó una crisis nerviosa y tuvo que ser calmado por los policías y hasta la propia fiscal de Homicidios. El hombre, detallaron las fuentes, se encontraba con salidas transitorias en una causa federal y tenía que retornar este mismo domingo al penal.Con el paso de las horas, los policías de la División Homicidios comenzaron a seguir algunas líneas investigativas que apuntaban a un reconocido barrabrava vinculado con el mundo delictivo desde hace años. De todas formas, esperaban reunir más pruebas para identificar sospechosos, publica el diariode Mendoza.Mientras ordenaban el levantamiento de los cuerpos para la correspondiente necropsia, la Justicia autorizó un registro domiciliario con testigos en la propiedad. Secuestraron tres teléfonos celulares, dos tarjetas de colectivo y una prenda de vestir.Gélvez presentaba antecedentes por hurto agravado por escalamiento y robo agravado en poblado y en banda. Por su parte, Moreno no estaba prontuariado ni tenía antecedentes judiciales.