Muerte de la modelo brasileña: habrá una audiencia clave este martes

Policiales La modelo que murió al caer de un balcón habría sufrido una crisis alucinógena

, el empresario del agro que estuvo 20 días detenido por este caso, o si se trató de un suicidio o una caída involuntaria motivada por el consumo de alcohol y estupefacientes.Si bien inicialmente estaba previsto que se hiciera de manera virtual, a pedido de la querella de los padres de Emmily (26), representada por el abogado Ignacio Trimarco, y también del defensor de Sáenz Valiente, Rafael Cúneo Libarona, la audiencia se realizará de manera presencial.Quienes definirán la suerte de la causa y si el imputado Sáenz Valiente regresa o no a prisión -como pidieron fiscales y querella-, serán los integrantes de la Sala 6 del mencionado tribunal, los camaristas Magdalena Laíño, Ricardo Matías Pinto e Ignacio Rodríguez Varela.En representación del Ministerio Público Fiscal, el fiscal general 1 ante la Cámara, Joaquín Ramón Gaset, será el que defenderá la hipótesis de los fiscales de la causa Santiago Vismara, de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 10, y Mariela Labozzetta, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).Al apelar la falta de mérito dispuesta el pasado 18 de abril por el juez en lo Criminal y Correccional 31, Martín Del Viso, los fiscales Vismara y Labozzetta pidieron que Sáenz Valiente quede procesado con prisión preventiva por dos delitos: “femicidio”, que prevé una pena de prisión perpetua, y “facilitación de estupefacientes y de un lugar para usarlos” que, según la Ley de Drogas 23.737, se castiga con prisión de 3 a 12 años si es a título gratuito. En su dictamen -al que tuvo acceso Télam-, los fiscales resaltaron, entre otros puntos, que se trató de un caso de “grave violencia contra la mujer”, que la muerte de Emmily se dio en un “contexto sexualizado”, que hubo por parte del imputado una “facilitación de estupefaciente” y del domicilio donde se consumieron y que la escena fue “alterada”.Y al fundamentar la figura del femicidio agregaron que todo ello “coloca a Sáenz Valiente como el agente que habría provocado su caída”.Sobre el segundo delito que le atribuyen, sostuvieron que “el imputado facilitó los estupefacientes -mencionan cocaína, “tuci” y marihuana-, que se consumieron la noche de los hechos y también facilitó el lugar -su domicilio particular- para que se llevara a cabo el encuentro”.El abogado Trimarco, en representación de los papás de Emmily, también apeló la falta de mérito de Sáenz Valiente y, al igual que los fiscales, pidió que vuelva a ser detenido por “femicidio” y “facilitación de estupefacientes”.Cúneo Libarona, en cambio, intentará demostrar que su cliente es inocente, que no está involucrado en ninguna acción homicida, que la chica se arrojó sola por una ventana en un brote de euforia, que él intentó retenerla, y que más allá de que él estaba consumiendo, no proveyó las drogas que consumió la víctima.Los estudios toxicológicos realizados por el Cuerpo Médico Forense revelaron la semana pasada que antes de caer al vacío la modelo brasileña consumió alcohol (1.0 gramos en sangre fue el dosaje), cocaína, marihuana, ketamina y MDMA (uno de los componentes del ‘Tuci’, la forma abreviada de llamar al ‘Tucibi’ por la pronunciación en inglés de la sigla 2C-B, que es la mal denominada “cocaína rosa”).Trimarco dijo que esto deja probado que al menos en el caso quedó probada una de las acusaciones de la fiscalía.”El suministro de drogas para nosotros está probado y el desenlace muerte es lo que se está investigando”, aseguró a Télam el abogado.Una de las principales hipótesis de la querella es que Emmily fue drogada con fines sexuales y que ella terminó siendo empujada o cayendo por la ventana cuando intentaba pedir ayuda y zafar de esa situación.Ello lo sustenta el hallazgo de preservativos usados y tres jeringas en la escena y la aparente mención que la propia joven hace a un pinchazo en uno de los audios de las llamadas al 911.El 30 de marzo último y luego de haber ido a cenar a un restaurante de Costanera Norte y a un bar de Palermo, Emmily llegó a las 3.21 de la madrugada al departamento de Sáenz Valiente, en el sexto piso de Libertad 1542, en el barrio de Retiro.Según captaron las cámaras de seguridad del edificio, ella y sus amigas Juliana Magalhaes Mourao y Dafne Gutiérrez Santana llegaron en la camioneta Jeep Compass del novio de Emmily, y subieron al departamento, donde ya se encontraba una cuarta mujer, Lía Figueroa Alves, amiga del imputado.De acuerdo con los investigadores, tras una madrugada de excesos con ingesta de alcohol, marihuana, cocaína y “tuci” -potente droga de diseño que combina los efectos alucinógenos del LSD con los eufóricos del MDMA-, Rodrigues sufrió un aparente brote psicótico y a las 9.18 terminó cayendo por una ventana desnuda al patio interno del pulmón de manzana del edificio, cuando en el departamento solo estaban Sáenz Valiente y Magalhaes Murao, en una muerte que la Justicia intenta dilucidar si se trató de un femicidio o de un suicidio en el marco de algún tipo de ingesta de estupefacientes. (