Un muerto fue el saldo de violentísimo choque entre una moto y un auto

Un muerto fue el saldo entre un choque entre una moto y un automóvil Renault 12 en las calles de Concordia, durante la mañana de este sábado.accedió al testimonio del conductor del vehículo, quien confirmó que el motociclista transitaba “a gran velocidad y sin el casco colocado”.En relación a las circunstancias del siniestro, se supo que el auto Renault 12 circulaba por calle Brown, atravesando perpendicularmente avenida San Lorenzo; allí fue impactado -en su lateral derecho- por una moto color azul de 110 cc que transitaba en dirección oeste-este.“Venía muy rápido y no me dio ninguna posibilidad de hacer ninguna maniobra”, reconoció Gabriel Lobato, el automovilista, quien confirmó que quedó “ensordecido y atontado” por el violento choque que se produjo en la intersección de avenida San Lorenzo y calle Brown.La violencia del choque provocó graves lesiones en el hombre que iba al mando de la moto, y si bien a los pocos minutos se hizo presente una ambulancia, fue solo para constatar que la persona estaba sin vida en la cinta asfáltica. “Tenía signos vitales, pero después quedó quieto y nadie se animaba a tocarlo; el deceso habrá sido casi inmediato”, refirió.De acuerdo a los primeros datos, el cuerpo del motociclista impactó en la puerta del lado del acompañante del R12, de lado del acompañante; y se reventó la rueda trasera del auto por el presunto impacto del pedalín de la moto. “Los R12 son puro chapa y fierro, y la puerta quedó hundida por el impacto”, contó Lobato para dar cuenta de la violencia del choque.Para el automovilista, el motociclista no llevaba el casco colocado. “El casco quedó en el lugar del accidente, a aproximadamente 20 metros de donde cayó el cuerpo; y supongo que lo habrá llevado en el brazo”, estimó el conductor.