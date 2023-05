Pidieron la captura del parapsicólogo acusado de abusos sexuales

¿Dónde está el imputado?



Semanas atrás se inició una causa por abuso sexual contra el parapsicólogo que ejerce como "curandero" o "sanador" en una clínica ubicada sobre calles Las Heras y Sarmiento de la ciudad de Concordia.El denunciado debía hacerse presente en el palacio de tribunales a fin de comparecer ante la Justicia por los hechos por los cuales se le acusan. Sin embargo, no acudió ni tampoco pudo ser localizado en su domicilio cuando efectivos policiales fueron a buscarlo en horas de la mañana de este viernes.El abogado penalista, Dr. Pablo Moyano Ilundain, quien junto a su colega la Dra. Brenda Vittori, integra el equipo de abogados querellantes en representación de tres víctimas, expresó que el imputado “tenía que presentarse este jueves a una audiencia que se convocó a pedido de la Fiscalía para imponerle medidas de coerción”, pero no se presentó y "en función de ello, el Juzgado dispuso una nueva audiencia para este viernes con auxilio de la fuerza pública, es decir, que la Policía fuera al domicilio del imputado". Tampoco lograron encontrarlo.Además, "la Fiscalía también determinó que ese domicilio está vacío. No hay ninguna persona que se encuentre viviendo allí ni hay elementos básicos que indiquen la permanencia de una persona allí". De esta forma, "entendemos que esta persona no está a derecho porque no concurre a las audiencias y no sabemos exactamente dónde es que está", espetó el letrado.Pese a la ausencia del imputado, "la audiencia se hizo de todos modos", en la que la Fiscalía solicitó medidas como la "restricción de salida del país y otras medidas en protección de las víctimas. Desde la querella pedimos la declaración de rebeldía y su captura", dijo el abogado."No estamos seguros de que el imputado esté en Concordia. Por eso fue que solicitamos la declaración de rebeldía y captura, porque hoy por hoy no sabemos dónde está", expresó Moyano Ilundain. La última vez que se supo de esta persona fue la semana pasada cuando concurrió al Ministerio Público Fiscal "a un acto al cual estaba citado, pero luego de eso no se tuvo más noticias".Además, aclaró que la ausencia del imputado podría ser perjudicial para su situación. "Uno de los deberes básicos que tiene cualquier persona que esté imputada en una causa es fijar domicilio y someterse al proceso", lo que significa que "cuando el Tribunal requiera su presencia, el imputado debe venir y, de no hacerlo, tiene que poder justificar de una manera razonable por qué no lo hizo. Pero este no es el caso y no hay ninguna explicación sobre dónde está ni por qué estuvo ausente", manifestó el abogado penalista.Sobre la causa, dijo que “está caratulada como abuso sexual reiterado y hay, por lo menos, tres hechos; pero la investigación nos está llevando a que habría más víctimas e, incluso, podrían haber ocurrido abusos reiterados en perjuicio de la misma víctima", aunque aclaró que "es tema de investigación".Por último, el querellante recordó que las tres víctimas denunciantes son mujeres mayores de edad, pero que "eran menores al momento de los hechos", característica que es tenida en cuenta "a los efectos de la calificación legal y al momento de imponer la pena". (Diario El Sol - Tele5)