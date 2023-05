Sobreseyeron a mujer acusada de secuestrar a su tía para heredar: la historia

El inicio de la historia

Las acusaciones

En el año 2018, la Justicia acusó a una mujer de Paraná, a su madre (76) y a un abogado e integrante de la Policía de Entre Ríos, de secuestrar a su tía que se domiciliaba en Nogoyá y era heredera de una jugosa fortuna recibida de su marido fallecido.Casi seis años después y tras desmanejos judiciales, se estableció que ambas mujeres, no eran unas “secuestradoras y cazafortunas” tal como relataba la denuncia y finalmente,Es que sin embargo, en los seis años que pasaron, su madre falleció de cáncer a los 80 años y sin poder ver a su hermana. Además, a causa de la denuncia, de dudoso origen y que comenzó a investigarse de oficio por el fiscal Federico Uriburu; la mujer acusada se separó de su marido, intentaron quitarle la tenencia de su hija.Como si fuera poco, en el sobreseimiento, se dispuso que pague las costas de su abogado, por lo que ahora, le quedó una suma millonaria por pagar , una deuda difícil de saldar con un sueldo de docente.El supuesto secuestro en Paraná, de una anciana hacendada de Nogoyá y poseedora de una jugosa fortuna, tuvo tres imputados a partir de mayo de 2018, debido a que la mantenían encerrada hacía dos meses, le habrían hecho firmar papeles para ceder bienes y por tener la hipotética intención de saquearle la herencia. A fines de 2017, la Policía y el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, allanó la vivienda ubicada cerca del centro de la capital provincial y ni bien entraron los uniformados, escucharon los gritos de la mujer de 83 años (Mabel Bin, viuda de Mihura) pidiendo auxilio. Después se supo, que la mujer padecía principio de demencia senil.Uno de los hijos del marido de la mujer viajó a Paraná para buscarla y llevarla de regreso a su vivienda. Desde ese momento,En ese momento, apuntaban un presunto plan de la hermana (María Bin) y la sobrina de la víctima (Lorena Montiel), con el asesoramiento de Hernán Saín, un abogado que también es integrante de la Policía de Entre Ríos, para quedarse con la fortuna que Mabel heredó de su marido.Luego, en la investigación se pudo corroborar que el abogado y policía, que asesoraba a María y Lorena, había logrado que Mabel firmara un poder y de esa forma, se logró hacerse de. Sin embargo, los mismos fueron recuperados en enero de 2018.Con el avance de la investigación,, quien tenía 75 años y padecía una enfermedad terminal, pero

Sobreseimiento

“Limpiar mi nombre y el de mi mamá”

Desmanejos y daños

Deuda impagable

Ver a su tía

Montiel había dicho aen 21018 que "la única culpa que tengo,. Mi tía sufría de alucinaciones por su demencia senil y lo único que hice fue hacerla atender por médicos para salvarle su vida”, remarcó al defenderse de las acusaciones y agregó, ese fue mi pecado. Me hice cargo de mi tía, eso fue lo único que hice”, sostuvo.Casi seis años después, con diferentes irregularidades en la causa, cambios de fiscales y llamativos desmanejos judiciales, Lorena Montiel fue sobreseída por la Justicia y brindó su testimonio.al dialogar este jueves con el programaque se emite por Elonce.Además, tras ser notificada del sobreseimiento, la mujer se refirió a la denuncia que originó la investigación de oficio del fiscal de Nogoyá, Federico Uriburu. Montiel, sobrina de la víctima, relató que “había tres versiones de cómo llegó al fiscal, pero no se sabe hasta hoy, cuál era la verdadera o si había una”, señaló.“Gracias a Dios, ya tengo los papeles que dicen que nadie estuvo secuestrado, que nadie estuvo privado de su libertad, que no robé nada, que no vendí nada, que no maltraté y que todo lo que se dijo era mentira”, reflexionó Lorena y agregó: “Por eso, quiero limpiar mi nombre y el nombre de mi mamá”, dijo entre lágrimas al dialogar conLorena Montiel, sobrina de la víctima.“Acusaron a mi madre, con 76 años, de ser una secuestradora.y afirmó: “imagínese lo que fueque la trataran de secuestradora”, sostuvo al dialogar con Mauricio Anttematten.Asimismo, recordó que la jueza María Gabriela Tepsich, sostuvo que “se había hecho una mala investigación y que el señor fiscal no investigó lo suficiente,”, explicó la sobrina de la mujer de Nogoyá.En la causa hubo dos cambios de fiscal y tras una segunda investigación, se dispuso el sobreseimiento de Montiel, pero lo que sufrió afectó a la mujer.“En estos años y por esta denuncia,a mi madre”, disparó la mujer en medio de una expresión de profunda tristeza.“Me quisieron sacar la tenencia de mi hija por ser una supuesta secuestradora. Se imagina lo que es para una madre.“Hasta la jueza (Rosario Morita) que tomó la causa de mi nena cuando me separé, me discriminó y fue muy violenta conmigo. Gritos e insultos, tratada como un delincuente”, recordó la mujer y agregó que “ni a los que venden droga le quitan sus hijos”, apuntó la ahora sobreseída.Otra de las consecuencias de la acusación que terminó en sobreseimiento, es el daño económico que afronta Lorena Montiel. “Le debo 770 mil pesos a mi abogado, Hugo Gemelli.“Fui a ver a mi tía en Nogoyá y estaba en salón que tiene un baño y una cocina.. En el lugar, había una cama de una plaza y un televisor”, describió y agregó que “ella, está perdida.