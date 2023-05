Detuvieron al acusado de violar y asesinar a mujer hallada muerta en descampado

Un changarín de 23 años fue detenido acusado del abuso sexual y femicidio de Susana Cáceres, cuyo cuerpo fue hallado en un descampado de la localidad bonaerense de Moreno en noviembre último, tras ser reconocido por testigos en una serie de imágenes en las que se lo ve junto a la víctima el día de su desaparición y que fueron difundidas la semana pasada por la Justicia, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.



Se trata de Joel Ramiro Sosa (23), "Yagui", quien fue detenido a las 20.30 de anoche en el domicilio de su madre, situado en 3 de Octubre al 2000, de Villa Udaondo, al que se había mudado anteayer, ya que con anterioridad residía muy cerca -a unas siete cuadras- del lugar donde fue encontrado el cuerpo de Cáceres (43), detallaron los voceros.



En un allanamiento realizado en ese domicilio y en otro allanado en Villa Trujui en el marco de la pesquisa, los detectives de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Moreno secuestraron una visera rosa que la mujer llevaba puesta el día de la desaparición y que Sosa se habría llevado como "trofeo" después del ataque.



También se encontró la bicicleta con una silla para niños que tripulaba el sospechoso de matar al Cáceres cuando quedó filmado junto a ella, agregaron los informantes.



"La silla de niños ya la había desmontado de la bicicleta, pero la encontramos en el domicilio", detalló uno de los investigadores.



Esta mañana, en diálogo con Télam, Adriana Herbes, prima de la víctima dijo que la familia ya fue informada del arresto y contó que el sospechoso era conocido de Susana de la feria donde ella vendía a veces artículos para el hogar.



Los voceros dijeron que fue clave para la detención del sospechoso la difusión de las imágenes dispuesta el 4 de este mes por la fiscal de la causa, Luisa Pontecorvo.



Es que, a partir de ello, aparecieron testigos que reconocieron a Sosa como un changarín y cortador de pasto vecino de la zona y lo identificaron en las imágenes por las ropas, su contextura física, forma de andar y la bicicleta que usaba.



"Llegaron algunos mensajes mencionando a este hombre en grupos de Facebook creados con la consigna 'Justicia por Susana', y fueron el puntapié inicial para depurar las pistas y conseguir a los testigos que lo identificaron", reveló a Télam uno de los jefes policiales que trabaja en el caso.



Incluso, añadió un vocero, se presentó un testigo que conocía a Susana y que dijo que la última vez que la vio estaba con ese hombre.



Sosa será indagado hoy en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Moreno, situada en la calle Zeballos 350, por la fiscal Pontecorvo, quien lo imputará por "femicidio y abuso sexual agravado", una calificación que prevé la máxima pena, prisión perpetua.



Fuentes judiciales indicaron a Télam que más allá de que los reconocimientos, la bicicleta y la visera son elementos "más que contundentes" para que Sosa quede incriminado en la causa, se aguarda también la finalización de una serie de estudios de genéticos sobre muestras levantadas del cuerpo de la víctima y que fueron enviadas a la Asesoría Pericial, para ver si se obtiene algún perfil de ADN masculino que se pueda cotejar con el del changarín ahora detenido.



Cáceres, quien tenía cuatro hijos, salió de su casa de la localidad de Villa Trujui la tarde del martes 8 de noviembre del año pasado, luego de dejar a su beba de un año y medio al cuidado de su madre.



"Ahí vengo ma", le dijo a la mujer antes de ir a vender unos electrodomésticos para pagar una deuda que tenía.



Su cuerpo fue encontrado diez días después en un descampado a la vera de río Reconquista, en Moreno son signos de abuso sexual, múltiples lesiones punzo cortantes en la región del tórax de hasta 20 centímetros de largo y además tenía traumatismos en el cráneo.



Inicialmente fue detenido por el crimen un sospechoso que, luego, se comprobó que no tenía relación con el hecho y fue liberado.



Los videos que ayudaron a la detención de Sosa fueron tomados el mismo 8 de noviembre, uno de ellos por una cámara de la Municipalidad de Moreno que a las 14.36 captó en la avenida Néstor Kirchner y calle Quiroga, en uno de los laterales del Puente Rocca, al sospechoso a bordo de una bicicleta del tipo Mountain Bike de mujer con un asiento para niños en la parte trasera de color gris.



También se difundió un segundo video en el que se observa la misma secuencia desde otro ángulo, y luego un tercero de más de dos minutos de duración, que registra a la distancia al mismo sospechoso junto a su bicicleta caminando y conversando con la víctima, alrededor de las 19.10 de ese día, en el cruce nuevamente de la calle Quiroga y la avenida Néstor Kirchner.



Para los investigadores, no hay dudas de que la mujer que se observa en la filmación es Susana Cáceres no solo por su contextura física, sino también por las vestimentas descriptas por sus familiares y la existencia de un video que registró su paso a las 15.36 de ese mismo día, circulando a pie sola por calle Lincoln y Pedro Echagüe, de Moreno, con la misma ropa que fue secuestrada junto al cadáver.



Los pesquisas determinaron que el sospechoso y Cáceres caminaron hacia el Puente Rocca, lo cruzaron por la senda peatonal mano derecha hacia el partido de Ituzaingó y luego se perdieron de vista a las 19.14.



"Del análisis sucesivo tanto de las mismas cámaras como las del Ceamse del Buen Ayre, no se visualiza a la víctima ni al masculino regresando para el partido de Moreno, ni continuando la marcha hacia el partido de Ituzaingó, por lo que es claro que permanecieron en inmediaciones del predio donde luego se produjera el hallazgo del cuerpo", señaló una fuente cercana al expediente. (Télam)