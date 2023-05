Sujeto “noqueó” al chofer del colectivo y provocó un accidente de tránsito

Un colectivero de la Línea 216, de la localidad bonaerense de Merlo, terminó internado en el hospital e inconsciente luego de que un hombre le pegara una trompada porque lo despertaron cuando se quedó dormido. Producto del hecho, el ómnibus terminó chocando con un vehículo utilitario que circulaba por la zona.La violenta reacción durante la noche del jueves comenzó cuando al llegar a la terminar de la empresa, el colectivero intentó despertar a un pasajero que se había quedado dormido. Al no poder solo, el hombre le pidió colaboración a compañeros y a efectivos policiales que estaban en el lugar.El pasajero se bajó de mal humor y se retiró caminando del lugar, hasta que tomó a pocos metros otro colectivo de la misma empresa para irse a la dirección contraria.Pero, cuando se bajó por la puerta delantera, el sujeto le aplicó una trompada en la cara al chofer y lo dejó inconsciente. En consecuencia, el colectivo perdió el control y chocó contra una Renault Kangoo que circulaba por allí.El agresor se dio a la fuga y el colectivo fue tomado al volante por un pasajero, que no pudo evitar la colisión con el utilitario.En consecuencia, la línea 216 realizó un paro de actividades hasta las 5 de la mañana del viernes, junto a los ramales 166, 634, 236 y 504, de la misma empresa."Este chofer venía de otro recorrido y lo subió. Cuando se está bajando este hombre sin mediar palabras, le pegó una trompada. Se puso agresivo cuando lo despertaron en la terminal. Aparentemente se encontraba en estado de ebriedad", comentó uno de los delegados de los colectiveros desde la terminal.Durante esta semana, este no fue el único hecho violento que protagonizaron colectiveros. Hubo un asalto en Grand Bourg, con un chofer que recibió un culatazo de parte de un delincuente luego de que le gatillaran tres veces.También otro chofer fue baleado en una pierna en Escobar, tras negarse a llevar a un pasajero sin pagar el boleto. Fuente: (Popular)