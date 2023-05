Bebé sufrió un traumatismo de cráneo y acusan a su niñera

Una madre de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, denunció que su bebé de cinco meses tiene traumatismo de cráneo y debió ser trasladado a la ciudad de Corrientes, por el descuido de la niñera.La mujer sostuvo que el episodio pasó el pasado 8 de mayo cuando dejó a sus dos hijos a cargo de la joven.Al retornar de su trabajo, notó que uno de los menores estaba durmiendo boca abajo y cuando lo levantó se dio cuenta que "tenía una pelota, un chichón enorme en la cabeza"."Mi bebé estaba al cuidado de la niñera, en quien yo confiaba y dejaba lo más preciado que tengo para ir a trabajar. Cuando llegué a mi casa, uno de mis hijos estaba durmiendo boca abajo y el otro despierto. Le abrí la puerta a la niñera y se fue. Cuando fui a saludar a mis bebés, alcé al que estaba dormido y me di cuenta de que tenía una pelota, un chichón enorme en la cabeza", relató la madre."Me desesperé y la llamé para preguntarle qué le había pasado, pero ella se ofendió. Me dijo que no pasó nada y que no iba a trabajar más conmigo, que le pague urgente la plata de ella", agregó sobre los momentos posteriores a descubrir que su hijo tenía un golpe en la cabeza.La joven, lejos de importarle lo que le dijera la niñera, cortó el teléfono y se dirigió rápidamente al hospital. "Yo no quería estar peleando más con ella, quería que mi hijo esté bien. Fui al hospital y me hicieron mil preguntas, como si yo maltrataría a mi hijo, pero yo estaba realmente asustada, viendo y esperando cómo reaccionaba mi bebé. Toda mi familia estaba angustiada", explicó.Lo que más le molestó a la joven madre es que la niñera nunca se disculpó o le contó qué había pasado, sino que la amenazaba para que le pague lo que le debe por cuidar a sus hijos. "Mientras estábamos esperando como evolucionada, la muy sínica me mandaba mensajes a mi celular exigiendo su plata y amenazando con subirme el precio si no le pagaba urgente", contó."Jamás preguntó cómo estaba mi bebé o por qué se le acusa de algo así. Estoy horrorizada, no sé si fue un descuido o si venía maltratándolos desde hace tiempo. Ella es madre y no se puso ni dos segundos en mi lugar", agregó en su descargo."No puedo permitir que otra mamá pase lo que yo y mi familia estamos pasando", expresó.El chico fue trasladado a Corrientes donde lo atendieron y le realizaron los estudios correspondientes.Familiares del menor, indicaron que "le hicieroncuatro radiografías de ambos lados y le diagnosticaron traumatismo externo de cráneo".Además, precisaron que el bebé tiene una "raspadura en el hueso y tiende a hincharse".Señalaron que "se encuentra en observación y en reposo, sin embargo en los últimos días pudo tomar la leche"."Ahora estamos en un hospedaje y la doctora no nos permitieron viajar hasta Paso de los Libres para ver cómo evoluciona", remarcaron.Los mismos familiares resaltaron a al diarioque "por el momento los médicos no nos pueden decir si este golpe va a tener consecuencias".