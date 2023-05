Liberaron al adolescente acusado de amenazar a varios colegios

La Justicia Penal Juvenil de San Isidro decidió liberar en las últimas horas al adolescente de 17 años que fue detenido este miércoles, acusado de realizar amenazas de bomba a través de un correo electrónico a unos 14 colegios privados del AMBA y Capital Federal. Tras una serie de pericias, se le impusieron varios condicionamientos al menor para concederle la excarcelación, como por ejemplo, no tener acceso a internet y no regresar a vivir a la casa de sus padres. Unos familiares lo acogerán en una zona alejada del Conurbano bonaerense.“En principio, las pericias concluyeron que no comprende la criminalidad de sus actos, en principio”, advirtió un investigador en diálogo con Infobae y explicó la medida adoptada por el juez de Garantías del Joven N° 3 de San Isidro, Mariano Ricardo Giglio, quien, de todas maneras, dispuso que el menor no regrese a su casa en la localidad de Acassuso, donde se secuestraron varias armas tras su último arresto. Y que afronte un tratamiento psiquiátrico.El joven no es un desconocido de la Justicia: ya había estado involucrado en marzo pasado en un hecho similar. Fue por una amenaza en el Riverside School de la localidad de Acassuso y para ello usó una plataforma de mail que tiene base en Suiza.Justamente, tras ser arrestado por orden del equipo de los fiscales del fuero de Responsabilidad Juvenil Andrés Zárate y Silvia Gremes, y Alejandro Musso, especialista en Delitos Informáticos, el menor admitió su responsabilidad en el ataque de marzo pasado, pero se desligó del de esta semana: “Dijo que fue otra persona que tiene problemas con él en los juegos en línea”.“El informe de los peritos reveló que el chico padece una patología leve asociada a un Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD), que no entiende la criminalidad de sus actos y no es un peligro para sí y para terceros”, detallaron a este medio otras fuentes consultadas sobre la medida de cesar la detención del adolescente, que es hijo de un psiquiatra y al que le endilgan que en el mensaje que envió a los colegios hacía una reivindicación a la llamada “masacre de Belgrado”, ocurrida el miércoles pasado, cuando un chico serbio de 13 años asesinó a 8 compañeros a tiros.Lo más alarmante del caso es que cuando lo detuvieron había armas en su casa de Acassuso, que pertenecen a su padre. Ya cuando lo arrestaron en marzo pasado, los policías también se habían llevado un arsenal que aún está bajo la tutela de la justicia.“Ahora usó otra plataforma (de mail) también dedicada a ciberseguridad”, aclararon las fuentes consultadas por este medio. “Solo en el departamento judicial de San Isidro, desde Pilar hasta Vicente López, hay 12 colegios que fueron afectados”, ampliaron fuentes vinculadas a la causa por amenazas e intimidación pública.Este martes, algunas de las escuelas afectadas fueron Villa Devoto School, la Escuela Italiana Cristoforo Colombo, el instituto de inglés Nightingale School y el Colegio San Mateo (en Ciudad de Buenos Aires), así como el St. George’s College de Quilmes y Goethe Schule, San Andrés, Florence Nightingale, St. John’s, Northlands y William Caxton, entre otros, de Zona Norte. También hubo denuncias en Lomas de Zamora.Las escuelas recibieron un correo electrónico y debieron ser evacuadas, según indica el protocolo, pero en los rastrillajes no encontraron ningún artefacto explosivo. En CABA intervino el Escuadrón Antibombas en los distintos colegios afectados. Fuentes del Ministerio de Educación subrayaron que el delito de intimidación pública implica responsabilidad de los padres por las acciones de sus hijos.Desde entonces, la causa quedó a cargo del fiscal Musso, pero luego el fiscal general de San Isidro, John Broyad, armó un equipo con dos funcionarios judiciales de menores de ese departamento judicial: Andrés Zárate y Silvia Gremes. Justamente, Musso había sido quien atrapó al adolescente en marzo pasado, aunque luego la causa fue al fuero de Responsabilidad Juvenil.El correo que recibieron los colegios tenía como asunto “Hoy va a ser el día” y decía, todo en mayúsculas, lo siguiente: “Siempre hemos esperado este día. La podredumbre viene literalmente de todas partes. Cada año hay muchos ataques a escuelas en todo el mundo, una respuesta a una sociedad podrida. Creado desde el nacimiento del hombre, la esencia misma del mal. La escuela hace esclavos perfectos. Intentaste hacernos tan insignificantes como tú. Siempre pensamos en el día en que decidimos salir de las sombras”.