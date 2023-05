Robaron en la Catedral de Córdoba una corona de plata que tenía más de 200 años

La Policía de la provincia de Córdoba informó este miércoles el robo de una corona de plata, de más de 200 años de antigüedad, de la Catedral de Córdoba.



Cerca del mediodía, un hombre habría ingresado en el templo y sustraído la corona de la imagen de la Virgen Nuestra Señora de Nieva, que se encontraba en el costado derecho del altar.



La corona data de 1795. Mide 16 centímetros de alto y 13,5 de base. Su valor, aseguran en el lugar, es incalculable.



La investigación está a cargo del fiscal Guillermo González, quien ordenó distintas directivas al personal de delitos especializados. Todo habría quedado registrado por las cámaras que se encuentran en el interior de la Catedral.



En cuanto al valor que puede llegar a tener la joya religiosa, Pablo Canedo, artista visual dijo a Cadena 3 que la reliquia del S XVIII tiene un fuerte valor en términos artísticos y de patrimonio pero no en cuanto a términos monetarios.



"Puede que la hayan mandado a robar para una colección. Me sorprende que no se hayan dado a la prensa fotos para alertar a los anticuarios porque esa sería una forma importante para tratarla de recuperar. Puede haber sido algo por encargo o casual, aunque no parece casual por el sitio en el que estaba ubicada", vaticinó.



"También puede ser un devoto, o alguien que tenga una obsesión con la imagen de la virgen", opinó.



Por su parte, el padre Javier Soteras, párroco de la catedral emitió un comunicado donde señala que "ante el recurrente pedido de algunos medios de comunicación de querer informar a la población de lo ocurrido, tal cual como lo acordamos con las fuerzas de seguridad y de investigación, esperamos que los hechos se esclarezcan por los cauces correspondientes para luego poder informar con mayores precisiones".