Fue sorprendido por su jefe cuando cargaba plantines en su auto y quedó detenido

Un hombre de 32 años quedó detenido este miércoles en la ciudad de Concordia tras ser denunciado por el dueño de un vivero.



De acuerdo a lo informado por la policía a Elonce , el propietario del comercio, ubicado en el barrio Villa Zorraquín, se encontraba mirando las cámaras de seguridad de su negocio y pudo observar en las imágenes a un empleado que estaba cargando plantines en su vehículo particular sin autorización.



La situación le pareció rara ya que las ventas de las plantas se hacen directamente en el local y no cuentan con servicios de cadetería.



Ante esto, da aviso a la Comisaría Quinta quienes de inmediato llegaron al lugar. Ante la presencia de los uniformados, el propietario del vivero le consulta a su empleado por qué y para qué estaba guardando plantas en su auto, y no pudo dar explicaciones lógicas.



La Fiscalía en turno dispuso la aprehensión del empleado infiel, de 32 años, quedando luego de las diligencias de rigor alojado en la Alcaidía Policial. Asimismo, se secuestró el auto VolksWagen, color bordó y doce plantines.