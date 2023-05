Beba muerta en choque de moto robada y auto: “Salió volando por el parabrisas”

Eran las 19.45 del lunes cuando Jonathan Gauna (37) y Ximena Mogaburo (37) subieron a su Renault Megane para ir a la iglesia junto a su beba de un año. No llegaron a hacer tres cuadras desde que salieron de su casa que los sorprendió una moto que, sin luces y a alta velocidad, chocó contra la puerta del acompañante.Adentro estaba"Mi papá la empezó a buscar por todos lados adentro del auto y no la encontraba. Ahí salió y la vio que estaba junto al cordón de la vereda", describió Milagros Gauna, la mayor de los cinco hermanos que tuvo la pareja.En esos segundos de desesperación, en la que Ximena estaba herida e inconsciente y en la que Jonathan no sabía dónde estaba su hija,Milagros "lloró todo lo que tenía que llorar" para "estar fuerte", para contener a su mamá, dijo. Es que el martes Ximena recuperó la conciencia en el Hospital Paroissien, de La Matanza, y tuvieron que avisarle que Aitana había muerto.La beba, que había cumplido un año el 27 de abril, llegó en grave estado al centro de salud después de sufrir un paro cardíaco en la ambulancia que la trasladaba. Los intentos por reanimarla se extendieron durante más de una hora hasta que ya no hubo nada que hacer.Mientras estaban en el hospital, destrozados, un joven llegó en la caja de una ambulancia. Era Colche, que iba de acompañante en la moto que embistió el auto en el cruce de Hilario de Almeira y Jacobo Watt, a 150 metros de su casa., lo conocemos de chico. Sabemos que tienen antecedentes, el otro también", cuestionó Milagros en diálogo con TN.Y agregó: " Los dos son culpables, por eso queremos justicia, nada más que justicia, que paguen los dos por lo que hicieron. En el momento que pasó, venía detrás otra moto pero no sabemos si venían con ellos, por lo que se dice habían robado por la zona, 20 minutos antes habían robado a una señora cerca de ahí".que certificaron que "en persecución con la Policía no venían" los dos sospechosos. Pero pidieron un "relevamiento en la zona" y la Policía informó que "no hubo hechos delictivos reportados en esa franja horaria". En tanto, todavía no pudieron corroborar si los jóvenes tenían antecedentes penales.Lo cierto es que ambos quedaron detenidos. Colche, internado en el hospital con custodia policial; Sotelo, en la comisaría. Están acusados de "homicidio culposo y encubrimiento".Es que la moto en la que circulaban había sido robada en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que investigan si fueron ellos los responsables de ese hurto o en qué circunstancias la adquirieron."Mi mamá tiene complicaciones con el tórax, huesos rotos, costillas fracturadas, cosida la cara. Aparte del dolor, estamos acompañándola", dijo Milagros., contrario a lo que corresponde a su edad según un decreto nacional. Por eso la acusación de homicidio será un desafío para la Justicia.El fiscal Claudio Fornaro manifestó su intención de sostener la imputación por homicidio, aunque dependerá de lo que indique el juez de Garantías en relación con eso.En paralelo, confirmó que "el encubrimiento es un hecho imputado de manera independiente. Y la imprudencia verificada por quien conducía la moto está acreditada", por lo que permanecerán detenidos.