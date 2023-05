La modelo que murió al caer de un balcón habría sufrido una crisis alucinógena

Policiales Revelaron qué sustancias hallaron en el cuerpo de la modelo que cayó de balcón

Ayer por la mañana, a casi 40 días de su muerte, la Justicia accedió a los resultados de los estudios toxicológicos a las muestras extraídas del cuerpo de, la joven brasileña fallecida en un confuso episodio donde cayó seis pisos al vacío, luego de una fiesta de consumo de drogas ocurrida el viernes 30 de marzo en el piso de la calle Libertad del empresario Francisco Sáenz Valiente.Los estudios, practicados por el Cuerpo Médico Forense,La cocaína estaba presente en sus fosas nasales. Al menos dos mujeres presentes en la fiesta aseguraron que consumió marihuana, cocaína y el compuesto tusi, una mezcla de drogas sintéticas indeterminada con un fuerte efecto euforizante. La ketamina y el MDMA podrían ser parte de la tusi que, según testigos, Rodrigues aspiró y que según la imputación de la Justicia, Sáenz Valiente ofreció a sus invitadas esa noche.Así, el cocktail de drogas en el cuerpo de Emmily genera fuertes interrogantes.La causa de muerte per se, según estableció la autopsia, fueron las heridas provocadas por la caída que sufrió., define Damín a, que no es parte del expediente y no fue citado por la defensa o la querella del caso.El especialista infiere la posibilidad de cara a los resultados de los estudios toxicológicos que se volvieron públicos, una primicia de este medio. Dada la suma de drogas halladas, el delirio fatal agitado, según sus cálculos, “es probable”, una conclusión que deberán determinar los forenses del expediente. El cuadro que describe Damín, por otra parte, ya fue mencionado en varios expedientes judiciales de la historia argentina reciente.La chance de una crisis psiquiátrica de este tipo no fue planteada por los fiscales en su apelación. Sin embargo, el juez Del Viso ordenó buscar drogas, medicamentos y documentación médica al ordenar el allanamiento del departamento de la joven en Caballito.Se espera, también, la pericia a una jeringa encontrada en el departamento de Sáenz Valiente, cargada con un líquido blancuzco. Se halló únicamente el émbolo, sin una aguja. El cuerpo de Emmily, al menos según la autopsia, no tenía marcas de punción. (