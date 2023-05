Siniestros viales en Paraná: "Un factor muy determinante es la imprudencia"

El Comisario Ricardo Galliussi, jefe de División de Accidentología Vial de la Dirección Criminalística de Entre Ríos, destacó en, de, que “no tenemos parámetros para analizar el número de ocurrencia de siniestros viales porque a veces tenemos una semana o mes tranquilo y de repente tenemos en un solo día muchos sucesos viales”.Resaltó que en la ocurrencia de estos hechos “hay un factor muy determinante que es la imprudencia. Depende pura y exclusivamente de los conductores, por eso estamos todos vinculados. Para la Ley Nacional de Tránsito un peatón también es una unidad de tránsito que tiene muchas responsabilidades en su desplazamiento. Cualquier actor que cometa un acto imprudente puede generar una situación conflictiva en el tránsito, las cuales muchas veces esquivamos y evitamos porque tenemos la acción defensiva de nuestro manejo”.En la ciudad de Paraná “ocurren diversos tipos de siniestros viales todos los días: desde un rayón de un ciclista a la puerta de un automóvil a tener que lamentar la pérdida de vidas. Esos son los dos extremos”.A los conductores les pidió “respetar las normas de tránsito y entender las técnicas de manejo defensivo”.Remarcó que “bien sabemos que la prioridad de paso para una encrucijada no semaforizada rige para el que ingresa por la derecha. No obstante, la mayor causalidad de siniestros viales en el departamento Paraná es no respetar la prioridad de paso de mano derecha, por lo que uno desde el manejo defensivo debe ceder, frenar. Hay un principio de confianza y creemos que el de la izquierda va a detenerse, pero esa es la teoría. Uno tiene que ir atento”.“Si tenemos el límite máximo de velocidad 40 en las calles y 60 en avenidas, circulemos a menor velocidad”, agregó.Por otra parte, manifestó que “el peatón y el ciclista, por Naciones Unidas, es la unidad de tránsito más vulnerable. Los peatones debemos saber que nuestro lugar de cruce de una arteria es la senda peatonal y si no se encuentra el cebrado pintado, es la prolongación imaginaria de las veredas, no la mitad de la calle ni en diagonal”.Aclaró que “dentro de los estados hay facultades no delegadas a la nación, una de ellas es la seguridad. Un ejemplo claro es la Ley de Tolerancia Cero de Alcohol al conducir, donde Entre Ríos fue una de las precursoras”.“Ninguna persona puede circular a una distancia menor a dos segundos. Esto es porque va de la mano con la velocidad y el espacio”, finalizó.