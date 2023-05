Robaron 1.200 metros de cable en Club Los Naranjitos: padres piden seguridad

La mayoría de los robos de cables ocurren en días de lluvia, por lo que necesitamos medidas preventivas.

En medio de la preocupación de los padres y directivos del club, Yanina, madre de uno de los chicos que entrena allí, expresó su descontento ay lo que significa la reposición económica de la luminaria".La situación ha llevado a suspender las prácticas durante media hora esta semana, ya que deben aprovechar la luz del día, que termina a las 18:30 horas. "Es lamentable", añadió Yanina.En relación a la jurisdicción de la comisaría XII, Yanina enfatizó: "No queremos buscar culpables, sino pedir más prevención y seguridad.Los padres y el presidente de la institución no podemos hacer guardia en el club, es responsabilidad de las autoridades competentes".Por su parte, Rodolfo señaló que han tenido que reponer los 1.200 metros de cable en trece ocasiones debido a los robos. "El daño no es solo económico, sino que afecta principalmente a los niños que vienen a entrenar. El club forma parte de su educación, con 250 niños de diferentes categorías que entrenan en el predio", concluyó.