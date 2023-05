Caso Julieta Rieras: “Se va a impartir justicia”, dijo la abogada de la familia

El caso

La condena

Actualmente, la Sala Penal del STJ tiene un plazo legal para emitir una sentencia en el caso de Jorge Julián Christe, condenado por el femicidio de su pareja María Julieta Riera en 2020. El tribunal debe resolver sobre el recurso presentado por la abogada defensora Mariana Barbitta, quien busca la revocación de la sentencia inicial.En este sentido, la abogada de la familia Riera, Corina Beisel, dialogó con Elonce y explicó la situación actual del caso:indicó la doctora.La abogada destacó la importancia del fallo del jurado popular en este caso:Por su parte, “la defensa está planteando una mera desconformidad con esa decisión”, explicó la abogada, enfatizando en que el juicio ya ha sido llevado a cabo con todas las garantías del debido proceso y la justicia ha dictado su veredicto.“Los tribunales de justicia tienen plazos que son ordenatorios para resolver, es por eso que hay que tener paciencia; la justicia tiene que hacer su trabajo y las personas tienen que ser cautelosas”, comentó Beisel.concluyó la letrada.El 30 de abril de 2020, la joven cayó del balcón del departamento 5 del octavo piso del edificio de la calle San Martín 918, entre las 2.20 y 2.50.A un año del hecho, en abril del 2021, Christe fue condenado a prisión perpetua tras ser hallado culpable por un jurado popular del delito de "homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y por haber sido cometido mediando violencia de género".Julieta, que estudiaba para terminar el secundario y tenía un hijo menor de edad, presentaba más de 31 lesiones, hematomas, hemorragias y excoriaciones en el rostro, cuello, brazos y piernas, y algunas, principalmente en la zona del cuello, fueron anteriores a la caída.El fiscal de la causa, Ignacio Aramberry, explicó que más de 10 personas, entre familiares y amigos de la chica dijeron en el juicio que "sabían que la relación estaba caracterizada por la violencia de género".Christe "le sacó su individualidad, la manipuló y le generó depresión, aislamiento y pérdida de individualidad; la aisló del mundo, hasta que la privó de la vida", apuntó el fiscal.Por eso, lo calificó como "un macho violento que atacó ferozmente a su novia tomándola del cuello, apretándoselo y la mató arrojándola por el balcón" y que tras "matarla se fugó, recurrió a la madre, que le solucionaba los problemas, y quiso contactar a un abogado antes que a emergencias".Uno de los puntos sobresalientes del juicio fue cuando se dieron a conocer los mensajes que la víctima le envió a la madre del acusado en enero del año 2020, tres meses antes de ser asesinada."Tu hijo me da miedo, toma un poco y me pega. Se pone como loco, yo lo amo pero así no puedo", le dijo Riera en un mensaje de la madrugada del 1 de enero del 2020, a la madre de Christe.Carlos Berón, jefe de Escopometría de la Policía de Entre Ríos, quien se encargó de observar, medir y analizar la caída de la joven, también confirmó en el juicio que era de una "imposibilidad absoluta" la hipótesis de Christe, que "se contrapone con los datos, indicios y análisis" realizados.Remarcó que la joven "cayó a plomo, no intentó ni pudo agarrarse a algo en el camino de la caída" y que su cuerpo "no se llevó la suciedad que claramente había en la baranda", por lo que Julieta "no estaba sentada ni caminando encima", como justificó Christe.Además, la baranda estaba "por encima del centro de gravedad de Julieta", lo que también le daba "equilibrio y estabilidad a su cuerpo" mientras se encuentre en el balcón.Jorge Julián Christe fue declarado culpable del femicidio de su novia, Julieta Riera por un jurado popular conformado para juzgar el hecho. Los integrantes del jurado resolvieron por unanimidad, que el acusado es culpable de “homicidio agravado por el vínculo, por alevosía y por haberse dado en un contexto de violencia de género”.El juicio se desarrolló entre el jueves 8 y este jueves 15 del 2021, cuando se desarrollaron los alegatos de clausura, y posteriormente, el jurado se tomó tres horas para deliberar y llegar a un veredicto de culpabilidad.Tras conocerse el veredicto, tanto los integrantes de la Fiscalía, como la representante de la querella, solicitaron la revocatoria de la prisión domiciliaria y la inmediata detención de Christe, por existir peligro de fuga, atento a la pena a la que se enfrenta (prisión perpetua), según evaluó el fiscal Ignacio Arramberry.La defensa, a cargo del abogado Franco Azziani Cánepa y Ladislao Uzín Olleros, pidió que se mantenga la medida hasta que la sentencia quede firme.