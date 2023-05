Mujer herida tras accidente en Paraná contó cómo fue la maniobra del auto blanco

Video: Mujer e hijo graves tras choque: buscan testigos y dan detalles de las heridas

Se confirma la versión

Cómo fue la maniobra

Las heridas

Cómo fue el choque según la Policía

Un grave accidente de tránsito,. El siniestro vial involucró a un Ford Ka que impactó contra una columna de alumbrado, tras ser chocado desde atrás por un Chevrolet Corsa, conducido por un hombre de 37 años.Producto del incidente,, por lo que ambos permanecen internados en los hospitales San Roque y San Martín., por lo que buscan testigos.“El conductor que la chocó a Adriana testifica que,. Nos dirigimos a la Comisaría Tercera para asesorarnos y nos dijeron que pasaba a la Fiscalía”, contó el hombre esta mañana al dialogar conAl respecto de la versión brindada por el conductor del Chevrolet Corsa,. La mujer le dio detalles de cómo ocurrió el accidente y relató la maniobra que provocó el mismo en la transitada avenida de la ciudad de Paraná.“Estuve hablando con ella (por su hermana, Adriana) y me dijo que fueSegún contó el familiar de la mujer, aparentemente,en avenida Almafuerte.“Un colectivo de larga distancia iba en la banquina (del lado derecho) y acelera en la cuesta de la avenida. Mi hermana venía por la izquierda de la calle y cuando el colectivo acelera en la subida,de los dos, haciendoy se lleva puesto el KA”, relató Leonardo a Elonce.Por otra parte, el hermano de la mujer herida, reiteró el pedido de testigos del accidente, ya que, en el siniestro vial,y después, la policía se encargue”, remarcó.Enseguida hizo hincapié en que “si hay algún testigo que vio el accidente y puede brindar información, le será agradecido”.Acotó que “mi familia está en el hospital con Nicolás, que fue operado anoche de urgencia por derrames internos, le extirparon el bazo, sangraba mucho y tuvieron que hacerle transfusiones de sangre. También presenta golpes en todo su cuerpito”.“A Adriana le drenaron el pulmón porque tenía sangrado, la mandíbula se partió en tres partes por el golpe contra el volante. Se le desfiguró la cara y perdió la dentadura de abajo, además de cortarse el rostro con el parabrisas”.Ambos quedaron internados en las salas de terapia intensivas de los nosocomios mencionados, a la espera de evolución.“Si no iban con cinturón, no cuentan el cuento. Hubieran fallecido”, consideró Leonardo Sasia quien pidió a testigos que se contacten con él al 343-154385137.Fuentes policiales confirmaron a, ambos con domicilio en San Benito, circulaba por Almafuerte con sentido Este-Oeste. “Por circunstancias que se tratan de establecer”, el rodado fue colisionado en la parte trasera por un Chevrolet Corsa, al mando de un hombre de 37 años.. La misma sufrió “un golpe de consideración en la cabeza y el pecho”, mientras que el chico “no tenía lesiones visibles”.