Revelaron qué sustancias hallaron en el cuerpo de la modelo que cayó de balcón

A casi 40 días de su muerte, la Justicia accedió a los resultados de los estudios toxicológicos a las muestras extraídas del cuerpo de Emmily Rodrigues, la joven brasileña fallecida en un confuso episodio en el piso de la calle Libertad del empresario Francisco Sáenz Valiente.Varias testigos de esa noche coincidieron en que Emmily perdió la vida tras una fiesta de consumo de drogas. Al menos dos mujeres presentes aseguraron que consumió marihuana, cocaína y el compuesto tusi, una mezcla de drogas sintéticas indeterminada con un fuerte efecto euforizante.Los estudios toxicológicos, practicados por el Cuerpo Médico Forense, revelaron que efectivamente, la joven tenía presente rastros de cocaína, marihuana, alcohol, ketamina y MDMA. Estos dos últimos elementos podrían ser parte de la tusi que, según testigos, Rodrigues aspiró.Por otra parte, los hisopados al cuerpo de Emmily en busca de fluidos sexuales dieron negativo. En su apelación, los fiscales insistieron que fue asesinada en una escena “sexualizada”, entre lencería y juguetes eróticos. Se encontraron dos preservativos en el lugar, que fueron peritados por un laboratorio de la Policía de la Ciudad. Tampoco se halló sangre o semen en ellos. La autopsia también descartó lesiones compatibles con un abuso sexual.Mientras tanto, la causa por la muerte de Rodrigues se encuentra en una encrucijada. Los fiscales Santiago Vismara y Mariela Labozzetta acusan a Sáenz Valiente por el delito de femicidio y de facilitarle los estupefacientes que llevaron a su muerte.El juez Martín Del Viso aplicó la falta de mérito para el empresario, al asegurar que los fiscales aún no pudieron establecer cómo murió Rodrigues, una decisión que fue apelada y que deberá ser resuelta por la Sala VI de la Cámara Criminal y Correccional la semana próxima.El empresario y su defensa, encabezada por el abogado Facundo Orazi junto a Rafael Cúneo Libarona, sostienen que la joven brasileña tomó las drogas por propia voluntad.La combinación de sustancias podría ser clave para explicar el desenlace en el piso de Retiro. Especialistas como el médico Carlos Damín, jefe de toxicología del Hospital Fernández, sostienen que la mezcla de tusi -llamada cocaína rosa, un combo de sustancias de moda en el negocio narco ligado a discotecas- y cocaína ordinaria puede producir fuertes efectos adversos.Los fiscales aseguraron, también, que “en el lugar se encontraron tres jeringas –una, con líquido a determinar”. Un análisis forense de los audios de los llamados al 911 de Sáenz Valiente, en donde pidió a la Policía porteña que vaya a su departamento, reveló que una mujer -que no fue identificada, pero se presume podría ser Emmily- grita: “¡Me pincharon!”.El abogado querellante Ignacio Trimarco hipotetizó en diversas declaraciones. Sin embargo, su cuerpo no tenía ninguna marca de punción, al menos según la autopsia.De inmediato, el defensor Orazi pidió saber en la causa de qué se trataban estas jeringas, que aparecieron en allanamientos posteriores. El 27 de abril, Vismara envió una respuesta.