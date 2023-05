Piden cambiar la carátula en la causa contra Urcera por agredir a hincha del TC

La situación del piloto José Manuel Urcera, pareja de la reconocida modelo Nicole Neumann, podría complicarse debido al pedido de cambio de carátula por "lesiones graves" en la causa en su contra por agredir a un hincha tras la carrera de Turismo Carretera en Concepción del Uruguay.



Luego de la aparición de nuevas pruebas, Urcera podría sufrir mayores dificultades judiciales mientras espera la resolución de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) por una posible sanción deportiva.



Cómo se desencadenaron los hechos

Según relataron los amigos de Ramiro (así se llama el joven que fue agredido por Urcera), los hechos se desencadenaron tras la competencia en Concepción, cuando le habría preguntado al piloto si iba a ir a la despedida de Fabián Cubero, el ex jugador de Vélez que estuvo casado con Neumann.



"Le pidió disculpas y le tendió una mano como para dar por terminada la situación, pero Urcera con una mano le agarró la extendida y con la otra le dio una trompada que hizo caer de espaldas a Ramiro", contó Julián, amigo de la víctima y testigo del hecho.



No obstante, la médica que atendió al joven detalló cuál fue el cuadro que se encontró al momento arribar al lugar de la agresión.



"Según nos dijeron, había un paciente inconsciente en el piso, pero cuando llegamos estaba lúcido. No estaba inconsciente como dijeron. Sí tenía un sangrado en el cuero cabelludo por un traumatismo de una caída de su propia altura", explicó María Soledad Costabel.



La especialista añadió: "El señor refería haber sido golpeado en el maxilar inferior con un puñetazo, pero movilizaba todo perfectamente. No tenía hematomas. En todo momento estuvo consciente, compensando. No tenía vómitos".