Joven violada y estrangulada: era madre de un niño y su familia pide justicia

Tras conocerse el femicidio que tuvo lugar días atrás en la localidad misiones de San Vicente, donde fue hallada sin vida Daniela Radke, este miércoles familiares y amigos realizarán una marcha para pedir justicia. “Queremos perpetua”, manifestó una de las hermanas de la víctima.Según reconstruyeron los pesquisas, el jueves, un joven se contactó con ella y organizaron una cena. A las 21 del mismo día, ella realizó una videollamada con su madre y con su niño, Aaron.A la mañana siguiente, la joven fue encontrada sin vida por un vecino del barrio Unido. Luego, una amiga de Daniela fue quien contó la triste noticia a los familiares de la víctima. “Si no era por su amiga que venía a informarnos, no nos íbamos a enterar sinceramente”, dijo Macarena.“Aaron es un nene, así que supongo yo que todavía no entiende lo que pasó”, contó.Por otro lado,En horas de la mañana de este lunes, tras un operativo de vigilancia montado por la Dirección de Investigaciones de la Policía de Misiones, detuvieron al único y principal sospechoso del crimen cente.La Policía de Misiones montó un operativo de vigilancia en las inmediaciones. Aparentemente, el sospechoso no habría vuelto al domicilio desde el día del crimen hasta hoy.Los investigadores pusieron especial atención en las cámaras que están sobre la ruta porque es el camino obligado para ir desde la casa de Radke hasta donde supuestamente iba a comer un guiso en compañía de “un amigo”, como le dijo a sus familiares, publicó Misiones on line.