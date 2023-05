Sobreseyeron a un sujeto involucrado en la venta de drogas en Paraná

A entender de la magistrada, y tras el acuerdo entre la defensa y la fiscalía, era correcto aliviar la calificación penal, y disponer la extinción de la acción penal.Se supo que en un operativo policial ejecutado en Paraná, a Tacuara Benítez y Joaquín Peñalba le encontraran una cantidad de droga que avanzó con el procesamiento y envío a juicio por el delito de Comercialización de estupefacientes.Benítez, que fue vinculado a distintas investigaciones ligadas con la venta de estupefacientes y balaceras, sin embargo no había recibido ninguna condena por parte de la Justicia.En esta oportunidad, y tras el paso del tiempo, el abogado defensor Claudio Berón, realizó el planteo a la jueza de la Cámara Federal, que debía llevar adelante el juicio a los dos procesados, para analizar el cambio de calificación penal.Señaló que la presente causa se inició por un allanamiento en base a un ilícito distinto al de comercio de estupefacientes, por lo tanto, no existieron tareas de inteligencia previas, tareas de campo, escuchas y/o pericias telefónicas.Además, valoró como preponderante, la posibilidad de que operara la prescripción de la acción penal.A su turno, el fiscal José Candioti consideró que la cuantía de la droga incautada, no denotaba por sí una conducta ordenada al tráfico de sustancias. Valoró que tampoco se secuestraron equipos de telefonía celular que permitieran determinar la existencia de contactos relacionados al tráfico de tóxicos, ni tampoco anotaciones de tal actividad.De esa manera, entendió que la acusación a firmar debería ser la de Tenencia simple de estupefacientes. Y en base a ello advirtió que al transcurrir el plazo máximo previsto del curso prescriptivo, se debería disponer la prescripción y el sobreseimiento de los procesados.Con este panorama, la jueza compartió los fundamentos del abogado Berón y del fiscal, por lo que avanzó en la solución reclamada.De esa manera, al empleado municipal, de 43 años, radicado en el barrio Mosconi de Paraná, y a Joaquín Peñalba, apodado Chuki, de 42 años, también del barrio Mosconi, se los benefició con el sobreseimiento. (