Se cayó parte de un cielorraso de una escuela en Gualeguaychú

Según los integrantes de la Arquitectura de la Departamental de Escuelas, quienes evaluaron los daños, el hecho ocurrió debido a los problemas de humedad que tiene el inmueble, y se decidió que las instalaciones no se usen más hasta que no se reparen los daños y vuelva a ser seguro.Sin embargo, para que esto suceda, primero la Gobernación debe mandar las partidas para comenzar con los trabajos.Del lugar donde se desprendieron los pedazos de cielorraso se reemplazaron chapas del techo y el lugar linda con un nuevo edificio.Además de los daños en el salón de acto, hay dos aulas en el colegio que no pueden usarse por no contar con electricidad. Desde la institución resolvieron el problema asignando un curso en la biblioteca y otro en un aula que improvisaron en el patio cerrado de la escuela. (