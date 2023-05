“Me siento dolida e indignada”, afirmó damnificada del robo en su auto en Paraná

La inseguridad en Paraná sumó un nuevo capítulo la semana pasada, en donde en esta oportunidad una mujer sufrió el robo de una batería de su Fiat Uno Fire. Este lunes habló cony transmitió sus sensaciones tras la sustracción:Posteriormente, hizo hincapié en los arreglos que deberá afrontar para poder dejar en óptimas condiciones el auto:. A su vez, remarcó que la batería que le sustrajeron no llegaba al año y la estaba pagando en cuotas.A pesar del robo, la mujer resaltó queSobre la circunstancia por la cual estacionó el auto en ese sector, la damnificada aseguró: “Lo había llevado a mi hijo que se iba a una cena de cumpleaños con un compañero de facultad. De paso, también me quedé viendo para después traerlo y que no se venga solo hasta acá y después me iba a trabajar. Pasó el tiempo, a él –su hijo- lo traen acá a casa y salgo en el horario de casi irme al trabajo”.Al momento de irse, la mujer relató cómo se dio cuenta de la sustracción: “Me encuentro con que el lado del conductor estaba perfectamente. Me siento, quiero darle arranque, miro hacia un costado porque no me arrancaba. Tenía el vidrio abajo y la puerta toda doblada. Ahí me di cuenta que había sido robada”.A su vez, continuó: “Tomé la decisión de llamar al 911 en un principio. Luego tuve que ir a Comisaría Novena a hacer la denuncia y, lógicamente, dar un aviso de que estaba allegando más tarde por la situación”. También agradeció el trabajo de personal de Criminalística en el momento, pero que las huellas del delincuente “no eran claras” porque se encontraba mojado. Además, desde la policía le confirmaron que “no es suficiente” las imágenes de las cámaras para identificar al posible causante del daño sobre su vehículo.A su vez, no descarta la idea que la persona que robó en menos de 15 minutos haya estado acompañada: “En el video se ve una sola persona, pero por las cosas que se llevaron, calculo que podría haber habido otra persona acompañándole o de campana. Ahora estamos esperando a ver si alguien vio algo más y puede aportar algún dato.