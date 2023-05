Se mudó a Paraná por la inseguridad en Santa Fe y le robaron costosos equipos

Denuncia y video

Policiales Inspector de tránsito fue agredido por familiar de motociclista tras un control

Comenzaron a repetirse durante los últimos días en la capital entrerriana, los robos perpetrados en automóviles. Los delincuentes eligen robar ruedas, baterías o cualquier pertenencia que puedan sustraer del interior de un vehículo estacionado frente a un domicilio.y trabaja en Santa Fe, contó a Elonce. Hace una semana, delincuentes cometieron destrozos en su Renault Kangoo, que estaba estacionada frente a su casa y le robaron costosos equipos.El trabajador contó que se hizo denuncia en la Comisaría 14º y el video (que se puede ver en esta nota), que me lo proporcionó voluntariamente un vecino, tambiénEn referencia, al video, el hombre señaló que en las imágenes se puede ver al ladrón que roba en su camioneta y también en el vehículo de un vecino, a pocos metros de su Renault Kangoo.“Tenía cargados mis equipos porque iba temprano a trabajar y a la madrugada, entraron al auto y se llevaron todo lo que pudieron, hasta cables carísimos que los tengo que reponer, porque no puedo trabajar y seguro,En referencia a lo sustraído, el técnico radial afirmó: “el robo fue la semana pasada y el delincuente, se llevó una”, mencionó el damnificado y agregó: “a eso hay que sumarle los daños en el auto”.Oscar vive a dos cuadras de la Comisaría 14º de la ciudad de Paraná y a una cuadra de la Escuela de Policías, sin embargo, eso no desalienta a los ladrones. “”, remarcó el hombre cansado de los robos y agrego: “es triste, pero últimamente y muy a menudo, rompen los vidrios de los autos y te roban todo lo que pueden”, contó Oscar.“Hace pocos días tuvimos una reunión, en la vecinal Mariano Moreno, con autoridades policiales, debido a los reiterados robos y yo me sorprendí de la cantidad de hechos que hay, pero más me sorprendió quey agregó “y la jurisdicción de la seccional abarca desde avenida Don Bosco, hasta el río Paraná, y desde el Seminario hasta la entrada del túnel.”, remarcó Oscar Rey.Por otra parte, Oscar llamó la atención sobre la situación de los robos en la ciudad. “Me vine a vivir hace cuatro años a Paraná y, pero hoy estamos pasando lo que ya vivimos en Santa Fe y no me gusta para nada. Esta situación en Paraná,”, concluyó.