“Arrancaron una puerta” y robaron en una escuela rural de San Benito

Este domingo, la escuela Nº 29 “Supremo Entrerriano” de la localidad de San Benito sufrió un robo. El desafortunado hecho fue elde la nueva directora del establecimiento quien lamentó lo ocurrido.En diálogo con, Alejandra Cerella contó que concursó el pasado viernes y ese día por la lluvia no se pudo presentar. “Ayer (por el domigo) vine con mi esposo para conocer la escuela y nos encontramos con que había sido vulnerada una de las puertas del fondo que da a la cocina”.“Literalmente la arrancaron. Es una puerta de madera que tenía llave y una traba en el interior, por lo que estos malvivientes la barretearon desde afuera y la destrozaron”, acotó; para dar cuenta que “únicamente alcanzaron a llevarse algunos productos de la merienda de los chicos”, como leche, galletitas y dulce de leche. Sospechan que los ladrones estaban en la escuela cuando ellos llegaron y por eso sólo se robaron pocas cosas.Los delincuentes “también habían cortado la luz y tironeado unos cables como para llevárselos. Había un televisor, una heladera, pero no alcanzaron a ingresar más que a esa zona de la cocina porque las huellas de barro estaban ahí no más”, mencionó Cerella.Asimismo, expresó que junto con la policía calculan que los autores del robo “deben ser menores porque el destrozo que hicieron no tiene sentido”.Por otra parte, Cerella explicó que la escuela tiene un sistema de alarmas, pero está conectada a un teléfono celular “que estaba sin crédito” y no funcionó. Además el establecimiento tiene rejas en todas las puertas y ventanas salvo en esa vieja puerta de madera que forzaron los ladrones.Finalmente la directora de escuela dijo que el robo la “sorprendió, pero no deja de ser la realidad que vivimos habitualmente, vengo de otra institución donde también robaron y se llevaron los baños”.La escuela Supremo Entrerriano es de Personal Único y asisten 15 alumnos. Cerella da clases desde 1ro a 6to grado y hay otra docente para nivel inicial.