Joven abusada y estrangulada: el asesino quedó filmado con el cadáver en su moto

de 26 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado en una zanja el viernes a la mañana.rumbo al barrio Unido, donde lo descartó.Los investigadores sabían que el jueves a la tarde la víctima salió de su casa, en la ruta nacional 14, con un hombre que la pasó buscar en una moto blanca y llevaba puesto un casco del mismo color.Los familiares de Daniela no pudieron aportar mayores datos porque el hombre se mantuvo alejado y en ningún momento se quitó el casco.El último contacto que la víctima tuvo con su familia se produjo esa noche cerca de las 21. Les dijo que estaba por comer un guiso con un amigo y que luego retornaría a su casa. Y que estaba en una casa del ex kilómetro 1952 de la ruta 14.Ahora los investigadores quieren saber por qué la joven dio esa dirección y no el departamento en el que estaba.Los policías de la Dirección de Homicidios y la División Investigaciones y Drogas Peligrosas rastrillaron esa zona, pero ningún vecino tenía una moto de esas características.Sin embargo, durante el fin de semana, un testigo se acercó a los agentes y aportó datos claves para el esclarecimiento.Esa persona sostuvo quede la avenida Néstor Kirchner, en la zona urbana de San Vicente.Los policías vieron facilitado su trabajo cuando la dueña del lugar les dijo que contaba con cámaras de seguridad en el inmueble. Así se confirmó que Closs llegó con Radke en su moto Motomel Skua blanca con detalles negros, cerca de las 17.30 del jueves.Pero la sorpresa mayor se produjo cuando. El retorno se produjo ocho minutos después.La propietaria del inquilinato les dijo a los policías que no había visto a Closs durante el fin de semana.Entonces, los agentes encubiertos iniciaron una vigilancia el domingo a las 18.30 y este lunes, antes del amanecer, pudieron apresar al homicida, cuando arribaba al inquilinato en la moto.Esta mañana, tras la detención, el juez del caso ordenó un allanamiento del departamento. Los investigadores creen que allí podría estar el celular de Radke y otros elementos que comprometerían a Closs., publica Clarín.La chica fue reconocida rápidamente por sus familiares a partir de una serie de tatuajes y piercing que tenía en labio y ombligo.